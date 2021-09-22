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新北健康三寶甘藷 板橋農會、希望廣場報到

By 台灣英文新聞
2021/09/22 17:16
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

喜愛新鮮甘藷的朋友們有福囉，想吃現採甘藷不用到產地，9月23日至24日在捷運府中站「板農活力超市廣場」，以及25至26日於捷運善導寺站「臺北希望廣場」將舉辦「新北健康三寶甘藷」市集展售，現場提供最新鮮優質生鮮甘藷以及各式甘藷加工商品任君挑選，想品嚐新北甘藷甜蜜滋味的朋友們可千萬別錯過了！

新北健康三寶甘藷產區在北海岸三芝、金山、萬里一帶，擁有優質水源灌溉及肥沃土壤，得天獨厚的環境讓新北甘藷肉質格外細緻綿密，每年新北甘藷產季都吸引大批民眾慕名前往北海岸尋找現採優質甘藷。今年因疫情影響無法至產地購買甘藷的朋友不必擔心，金山地區農會及農友將於9月23日至24日在捷運府中站「板農活力超市廣場」，以及25至26日於捷運善導寺站「臺北希望廣場」舉辦「新北健康三寶甘藷」市集展售，活動當天除以展售價提供當日現採鮮甘藷，也有農會生產優質甘藷加工商品，農會更於展售期間推出甘藷加工品優惠方案，提供促銷價以及多種產品優惠套組等多項好康，此外展售現場也積極落實防疫，除了工作人員與逛展民眾均須配戴口罩、完成實聯制及體溫量測，攤位也規劃排隊動線，確保民眾保持社交安全距離，讓來訪市民朋友們都能安心挖寶。

金山地區農會總幹事吳茂坤表示，金山地區主要種植臺農66號紅心甘藷與臺農57號黃心甘藷，紅心甘藷甜度高、肉質緊實，且富含胡蘿蔔素，有特殊香氣，用於蒸煮、煎炸或入菜都十分合適；黃心甘藷口感鬆軟、甘藷香氣濃郁，適合製成烤甘藷、冰心甘藷；此外金山亦有種植少量臺農73號紫芋甘藷，含有大量花青素等抗氧化物質，適合作為食品餡料、飲品等加工品天然調色劑。喜歡新北甘藷的朋友們，除了到展售會選購，農會官方網站、農業局美味農業得來速網站及各農會超市也均有販售，歡迎大家趁產季多多來品嚐。

農業局長李玟表示，疫情期間農產品銷售不易，農業局持續辦理「美味農業得來速」，輔導各農會超市開設線上團購及訂購宅配，並架設網站協助本市農特產品銷售，穩定農民收入，也讓市民朋友防疫期間能有更多選擇，在家也能吃當地、吃當季。農業局也提醒市民朋友，一定要記得配戴口罩、勤洗手、實聯制，並且保持社交安全距離，大家一起挺農業、拚防疫。

新北健康三寶甘藷 板橋農會、希望廣場報到

照片來源：新北市政府農業局提供

更新時間 : 2021-09-22 18:42 GMT+08:00

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