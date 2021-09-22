新北市專業群科特招111年起變革為同群測驗 全國國中生適性發展最佳選擇

照片來源：新北市教育局提供
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新北市特色招生專業群科甄選入學已辦理8年，是全國第一個以實作為主甄選入學管道。過往學生僅能報考單一科別與學校，為因應新課綱實施，學生在國中階段性向試探後，提供更多元的入學選擇，新北市率全國之先，將入學管道改採以「群」方式招生，考生將可依需求進行同群內的志願選填，接受分群測驗，依分數分發入學，增加學生適性發展選擇。這樣的招生模式不只雙北地區學生踴躍參加，遠至屏東、金門、台東都曾有學生報名參加，因此更歡迎全國對於實作有興趣的學生一起適性選擇、用實作進入新北市優質技術型高中。
教育局表示，新北市專業群科特色招生採聯合辦理，以「免會考、免在校成績、重實作」，讓多元性向興趣能力的學生，有機會透過特色招生進入理想且新北市頂尖專業群科就讀。除了改同群測驗外，本招生管道共分為書面審查與術科測驗兩大部分，過往書面審查項目包含有相關群科技藝技能競賽、國中技藝班、生涯發展規劃書與技藝社團及職探相關營隊等四大項。本次制度變革，特別提高國中技藝班於書審階段所佔比分，歡迎有技職性向的學生踴躍參加技藝班，為生涯發展創造更多的可能。
另外，往年只取錄取名額三倍率之考生參加術科測驗，為提供學生適性選擇，改為全體考生參與術科測驗，提供更多志願機會。111學年度特色招生將提供機械群、動力機械群、電機與電子群、土木與建築群、設計群、商業與管理群、家政群、農業群、餐旅群、藝術群，共計11個招生群1,037個名額，報名考生可選群不選科，增加適性機會，並依群內的校科填選志願，相關簡章預計於年底公告。
淡水商工于賢華校長指出，學校透過多年特色招生發掘許多具技藝傾向的孩子，經過三年學習後，不僅技藝超群，更到理想大學繼續深造，111特招變革可讓喜歡動手做的學生，提供同群不同科別上有更多適性的選擇機會。
教育局長張明文表示，技高升技專校院採同群招生已施行多年，同樣的適性理念，第一次落實到國中升學的管道，這次突破性的變革，希望提供學生更多元的選擇。受疫情影響，110學年度各國中學校開設技藝班課程皆延至9月28日後開課，特別開放對技藝教育有興趣的同學可再次加選技藝班，增加書審分數及優勢。新北市辦理專業群科特色招生入學管道，是全國唯一免會考、免在校成績的考區，111學年度改為同群測驗招生後，將可擴大具有該群性向、興趣與技藝專長學生的適性選擇，屆時歡迎全國學生踴躍報名。
照片來源：新北市教育局提供
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