新北市專業群科特招111年起變革為同群測驗 全國國中生適性發展最佳選擇

新北市特色招生專業群科甄選入學已辦理8年，是全國 第一個以實作為主甄選入學管道。過往學生僅能報考單一科別與學校 ，為因應新課綱實施，學生在國中階段性向試探後， 提供更多元的入學選擇，新北市率全國之先，將入學管道改採以「 群」方式招生，考生將可依需求進行同群內的志願選填， 接受分群測驗，依分數分發入學，增加學生適性發展選擇。 這樣的招生模式不只雙北地區學生踴躍參加，遠至屏東、金門、 台東都曾有學生報名參加， 因此更歡迎全國對於實作有興趣的學生一起適性選擇、 用實作進入新北市優質技術型高中。

教育局表示，新北市專業群科特色招生採聯合辦理，以「免會考、 免在校成績、重實作」，讓多元性向興趣能力的學生， 有機會透過特色招生進入理想且新北市頂尖專業群科就讀。 除了改同群測驗外， 本招生管道共分為書面審查與術科測驗兩大部分， 過往書面審查項目包含有相關群科技藝技能競賽、國中技藝班、 生涯發展規劃書與技藝社團及職探相關營隊等四大項。 本次制度變革，特別提高國中技藝班於書審階段所佔比分， 歡迎有技職性向的學生踴躍參加技藝班， 為生涯發展創造更多的可能。

另外，往年只取錄取名額三倍率之考生參加術科測驗， 為提供學生適性選擇，改為全體考生參與術科測驗， 提供更多志願機會。111學年度特色招生將提供機械群、 動力機械群、電機與電子群、土木與建築群、設計群、 商業與管理群、家政群、農業群、餐旅群、藝術群，共計11個招生 群1,037個名額，報名考生可選群不選科，增加適性機會， 並依群內的校科填選志願，相關簡章預計於年底公告。

淡水商工于賢華校長指出，學校透過多年特色招生發掘許多具技藝傾 向的孩子，經過三年學習後，不僅技藝超群，更到理想大學繼續深造 ，111特招變革可讓喜歡動手做的學生，提供同群不同科別上有更 多適性的選擇機會。

教育局長張明文表示，技高升技專校院採同群招生已施行多年， 同樣的適性理念，第一次落實到國中升學的管道， 這次突破性的變革，希望提供學生更多元的選擇。受疫情影響，11 0學年度各國中學校開設技藝班課程皆延至9月28日後開課， 特別開放對技藝教育有興趣的同學可再次加選技藝班， 增加書審分數及優勢。新北市辦理專業群科特色招生入學管道， 是全國唯一免會考、免在校成績的考區，111學年度改為同群測驗 招生後，將可擴大具有該群性向、興趣與技藝專長學生的適性選擇， 屆時歡迎全國學生踴躍報名。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供