台灣COVID-19疫苗涵蓋率逼近50%　第9輪疫苗預約截止：高端第2劑、BNT第1劑預約率逾8成

圖為台北市關渡醫院醫療團 隊在復興高中替學生施打疫苗前，用針筒抽取BNT疫 苗。 圖為台北市關渡醫院醫療團 隊在復興高中替學生施打疫苗前，用針筒抽取BNT疫 苗。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）「COVID-19公費疫苗預約平臺」第9輪提供BNT疫苗及高端疫苗接種，今（22）日中午預約截止，據指揮中心統計，BNT預約率86.2%，高端預約率達80.1%，近期將再開放高端疫苗接種，由地方衛生所補通知和登記的方式進行催種作業。

為強化校園防疫，衛生福利部和教育部規劃安排年滿12歲至未滿18歲青少年接種BNT疫苗，今起陸續在校園提供接種服務，由新北、台北、桃園、苗栗與台南5縣市率先開打，其他縣市陸續於明（23）日開打。另外「18歲至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」，且意願登記選擇BNT民眾，也將於9月25日至10月2日提供接種。

據指揮中心統計，截至今天中午12時截止第9輪預約結果，BNT疫苗符合預約資格者共90萬6086人，實際上有78萬1376人完成預約，預約接種率86.2%；高端疫苗符合預約資格人數為65萬2833人，已完成預約人數為52萬3231人，預約接種率達80.1%。

針對僅有8成符合資格的民眾預約第2劑高端，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午記者會中說明，第9輪同時提供2種疫苗預約，但有些診所僅提供1種疫苗施打服務，因此民眾平時習慣前往的診所可能沒開放，本輪沒有預約到高端第2劑的民眾，待本期接種完畢後，會再請各地方衛生所補通知和登記已進行催種作業。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥最後也提醒，2種疫苗接種時間不同，BNT疫苗施打期間是9月25日至10月2日，高端疫苗施打期程為9月27日至10月2日，請有預約施打的民眾依預約時間準時前往。

另外，據疫情指揮中心最新統計，國內COVID-19涵蓋率逼近50%，昨（21）日共接種21萬4524劑疫苗，累計接種逾1340萬劑，涵蓋率49.58%、劑次人口比57.16%。