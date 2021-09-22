中國恆大房地產危機衝擊　台股中秋連假後補跌350點、9/22失守1萬7000點

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）中國房地產龍頭「恆大集團」債務危機影響市場信心，台股今天（22日）難逃長假後補跌命運，在電、金、傳各類股齊步走弱下，終場下挫350.97點，17000點關卡失守。

分析師指出，台股重挫已反映國際股市利空，預估短線呈現低檔盤整。

受到中國恆大集團債務危機影響，港股、美股在中秋節連假期間大幅震盪，美股三大指數21日雖表現回穩，但台股跳空開低走低，盤中低點下跌超過438點，最低至16838.58點；終場下跌350.97點，收在16925.82點，失守半年線17162點與17000點整數關卡，成交值新台幣2930.29億元。

觀察電子權值股表現，台積電跳空開低，終場下跌14元，收在586元，失守600元大關；聯電下挫1元、收64.6元，月線65元失守；鴻海下挫1.5元，收107元；股王矽力-KY逆勢抗跌，終場上漲45元、以4175元作收。

在五倍券題材帶動下，富邦媒今天終場上漲75元，漲幅3.7%、收在2100元，網家則在策略聯盟題材下攻上漲停126.5元，帶動貿易百貨族群相對有撐；在原物料鐵礦砂報價拉回下，鋼鐵族群跌勢最重，類股下跌4.52%，指標股中鋼下挫達3.97%。

中央社引述新光投信董事長劉坤錫分析，受到國際市場波動影響，台股今天出現補跌，對國際事件已有所反應，預估短線將呈現低檔盤整，後市應以17000點作為盤整底部區。

除了短線聚焦恆大對全球股市影響，他說，美國聯準會（Fed）即將召開利率會議，全球市場屏息以待，中長線則需關注全球央行貨幣政策。他認為，以目前狀況而言，投資人應以中性態度看待，由於後市仍充斥不確定性，應盡量以價值型投資為主。

台股今天成交值新台幣2930.29億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超426.81億元。自營商賣超93.44億元，投信買超21.58億元，外資及陸資賣超354.95億元。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.41%、食品股跌1.11%、塑化股跌2.19%、紡織股跌2.78%、機電股跌1.97%、造紙股跌1.70%、營建股跌2.47%、金融股跌1.88%。

委買張數1740萬3401張，委賣張數1092萬8550張，成交張數720萬5533張。

收盤時上漲106家，下跌830家，持平31家。

成交量前5名個股為大同、元大台灣50反1、友達、永光、群創。

漲幅前5名個股為台揚、揚明光、永光、業旺、百達-KY。

跌幅前5名個股為潤泰全、宏遠、春源、安集、官田鋼。