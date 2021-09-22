【恆大債務風暴】恆大債券明發利息 IMF：中國有對策可防成系統性危機

中國地產開發商恆大22日宣佈將會如期支付所發行的公司債之利息。（圖／中央社） 中國地產開發商恆大22日宣佈將會如期支付所發行的公司債之利息。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導） 中國房地產開發商恆大集團負債8.45兆引發不安，日前重創全球股市，國際貨幣組織（IMF）表示，中國有政策及工具可阻止該風暴上升為系統性危機，恆大地產也積極展現誠意，表示23日將會支付所發行之公司債的利息。

路透社報導，國際貨幣組織（IMF）21日表示，中國有工具能防止恆大集團高達8.45兆 新台幣的債務風波惡化成系統性危機。

IMF首席經濟學家戈匹納斯（Gita Gopinath）向路透社表示，房地產是中國經濟的重要部分，恆大的潛在違約可能影響中國的經濟活動與金融穩定。

匹納斯表示，IMF正密切關注事態的發展，並強調需要監管改革以解決房地產業高槓桿的問題。她指出，中國有工具和政策空間來防止事態演變成系統性危機。

恆大債務風波延燒，因逾期付款恐引發交叉違約，市場惶惶不安，全球股市重挫，恆大地產今（22）日在深圳證券交易所發布公告，所發行的公司債「20恒大04」債券將如期在明（23）日支付本期利息，安撫市場不安與疑慮。

據公告，恒大地產於2020年面向專業投資者公開發行公司債券（簡稱20恒大04）將於23日支付2020年9月23日至2021年9月22日期間的利息，並稱本期債券已通過場外方式協商解決。