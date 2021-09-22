Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【恆大債務風暴】恆大債券明發利息 IMF：中國有對策可防成系統性危機

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2021/09/22 15:11
中國地產開發商恆大22日宣佈將會如期支付所發行的公司債之利息。（圖／中央社）

中國地產開發商恆大22日宣佈將會如期支付所發行的公司債之利息。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導） 中國房地產開發商恆大集團負債8.45兆引發不安，日前重創全球股市，國際貨幣組織（IMF）表示，中國有政策及工具可阻止該風暴上升為系統性危機，恆大地產也積極展現誠意，表示23日將會支付所發行之公司債的利息。

路透社報導，國際貨幣組織（IMF）21日表示，中國有工具能防止恆大集團高達8.45兆 新台幣的債務風波惡化成系統性危機。

IMF首席經濟學家戈匹納斯（Gita Gopinath）向路透社表示，房地產是中國經濟的重要部分，恆大的潛在違約可能影響中國的經濟活動與金融穩定。

匹納斯表示，IMF正密切關注事態的發展，並強調需要監管改革以解決房地產業高槓桿的問題。她指出，中國有工具和政策空間來防止事態演變成系統性危機。

恆大債務風波延燒，因逾期付款恐引發交叉違約，市場惶惶不安，全球股市重挫，恆大地產今（22）日在深圳證券交易所發布公告，所發行的公司債「20恒大04」債券將如期在明（23）日支付本期利息，安撫市場不安與疑慮。

據公告，恒大地產於2020年面向專業投資者公開發行公司債券（簡稱20恒大04）將於23日支付2020年9月23日至2021年9月22日期間的利息，並稱本期債券已通過場外方式協商解決。
恆大集團
債務危機

相關新聞

【恆大債務風暴】8.45兆債務恐成雷曼 全球股市重挫
【恆大債務風暴】8.45兆債務恐成雷曼 全球股市重挫
2021/09/21 12:56
中國房地產龍頭「恆大集團」爆財務危機　金管會：台灣金融曝險部位約22億
中國房地產龍頭「恆大集團」爆財務危機　金管會：台灣金融曝險部位約22億
2021/09/15 21:13

更新時間 : 2021-09-22 15:39 GMT+08:00

最受歡迎

【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
星巴克素食又出新品囉！辣肉丸米型麵、無蛋奶麵粉蛋糕、杏仁奶生吐司等 9/22全新上市
星巴克素食又出新品囉！辣肉丸米型麵、無蛋奶麵粉蛋糕、杏仁奶生吐司等 9/22全新上市
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
振興五倍券官網15日上線　前400萬名數位綁定送「好食券」免抽籤哦！
振興五倍券官網15日上線　前400萬名數位綁定送「好食券」免抽籤哦！
108萬劑莫德納9/28配送各地 供長者接種第二劑
108萬劑莫德納9/28配送各地 供長者接種第二劑
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
【更新】台灣北市府推百萬份「熊好券」加碼振興　記得綁定「台北通」抽獎
【更新】台灣北市府推百萬份「熊好券」加碼振興　記得綁定「台北通」抽獎
全新「好食券」免抽籤！ 前400萬名數位綁定五倍券者獨享
全新「好食券」免抽籤！ 前400萬名數位綁定五倍券者獨享
【慎防群聚】陳時中: 9/20後台灣2級警戒「不降級」•擬再鬆綁防疫措施　中秋烤肉規範•由各縣市訂定
【慎防群聚】陳時中: 9/20後台灣2級警戒「不降級」•擬再鬆綁防疫措施　中秋烤肉規範•由各縣市訂定