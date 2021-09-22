台灣9/22增1例本土、6例境外移入新冠肺炎　另增1例染Delta死亡個案

台灣9/22新增1例本土、6例境外移入COVID-19確定病例；另確診個案中新增1例死亡。（截圖中央流行疫情指揮中心記者會） 台灣9/22新增1例本土、6例境外移入COVID-19確定病例；另確診個案中新增1例死亡。（截圖中央流行疫情指揮中心記者會）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增7例COVID-19確定病例，分別為1例本土及6例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心說明，今日新增1例本土病例(案16263)，為新北市30多歲女性，因曾接觸中和某國小染疫祖孫(案16146、案16157)，於今(2021)年9月7日匡列為居家隔離，9月20日進行隔離期滿前採檢，於今日確診，截至目前該起家庭群聚共3人確診。個案隔離期間無症狀，亦無接觸他人，故無匡列接觸者。

針對媒體詢問新北幼兒園群聚案結案與否，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前板橋某社區大樓還有380多位民眾正在進行解隔前的採檢，預計傍晚、晚上採檢結果會出爐。

羅一鈞表示，如果全數陰性，一切都順利的話將於晚上結案，但該群聚衍生的2例桃園個案，其的職場和家戶接觸者要追蹤到9月27日，還有70多歲幼兒園負責人的家人須隔離到9月29日，除了這2起衍伸的群聚需要持續關注外，社區方面的疑慮預料將告一段落。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案16004)，為本國籍，平日在越南工作，有慢性病史，8月6日自越南入境，8月17日出現發燒、喉嚨痛症狀，8月18日檢疫期滿前採檢，確診後收治住院，9月20日因多重器官衰竭死亡，病毒基因定序為Delta變種病毒株，為我國第3位染Delta死亡的個案。

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自美國(案16264)、柬埔寨(案16265)、英國(案16266、16267、16268)、緬甸(案16269)入境，入境日介於8月15日至9月20日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,159例確診，分別為1,527例境外移入(原1例本土病例(案16254)疫調後改為自英國境外移入)，14,578例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計841例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。