JR 東日本大飯店 台北 凱華現月 凱華樓中華料理系列活動開跑

位於 JR 東日本大飯店 台北 B1F 的凱華樓中華料理，自 2021/9/10(五)起陸續推出餐飲 及住宿活動，與貴賓共享中秋佳節團圓之樂。首波推出烤鴨買一送一快閃活動，中秋節期間 則有中秋豪宴燒烤大餐，並以一泊二食方案串起整個月份活動，邀請貴賓體驗凱華樓中華料 理的絕妙風味。

凱華樓中華料理限定快閃活動，在中秋節前豪邁登場！選用 75 天台灣櫻桃鴨，明爐掛烤 出酥香外皮與香嫩內在，將烤鴨的肥美表現的淋漓盡致。「黃袍北京烤鴨」由楊德興主廚獨家 食譜打造，烤鴨二吃原價為 NT$2,880+10%，「秋節鴨饗」活動期間買一送一，凡用餐提前 預約烤鴨一隻，便可獲得免費烤鴨一隻!僅需單隻原價即可享用雙倍美味，贈送餐點可於 2021/11/30 前兌換享用，想來便令人食指大動；基本二吃吃法為薄片鴨皮搭配細綿糖、黃 芥末吃出油香鮮美滋味，鴨肉則搭配荷葉餅、鮮蔥段、黃瓜條亦有其厚實濃香盈溢齒間，再另 外選擇喜愛的第二吃吃法，喜愛烤鴨的您切勿錯過。預訂之烤鴨將致贈特製立體紀念悠遊卡 一枚，作為用餐紀念，大方實用。

「凱華樓中秋豪宴」鎖定喜愛烤肉的貴賓，提供無油煙便可痛快享用的燒烤大拼盤。3-4 人 享用的份量適合節日親友相聚時一同共享，九道主廚拿手好菜一次上桌。特別推薦:「風乾掛爐 蒜味雞」以秘方醃料醃漬、明爐掛烤出皮酥肉實的口感外，添加黑蒜頭烘烤出獨有的濃蜜風味， 感謝媒體先進 撥冗過目新聞稿 2021 年 9 月 9 日 JR 東日本大飯店 台北 讓燒烤料理多了一抹細緻。「窯烤紙包剁椒魚」取材自四川風味，剁椒醬麻辣鮮香，淋上肉質 細緻鮮甜的龍虎斑運用蒸烤同時運行的方式烹調，青花椒與大紅袍更是添色生香；「大漠風沙 羊肉串」香韻迴盪，孜然風味引出烤羊肉特有風味，搭配用餐期間台灣金牌啤酒無限暢飲， NT$9,999+10%就能大口吃肉歡度秋節。

以創意中式料理見長的楊德興主廚，在開幕之初便細心規劃各式菜單，其中除了葷食套 餐外，更有創意素食套餐提供不同以往的用餐選項。即日起開賣的「平日限定一泊二食住宿專 案」便將主廚的創意套餐納入其中。11/30 前預約此住宿專案，便能享用免費早餐及凱華樓 「磐龍宮殿御膳套餐」或「未來肉素食套餐」擇一的精采體驗。專案價格 NT$5,980 起，預約入 住直接升等至大都會客房，享受平日愜意的城市旅行，正是時候。

JR 東日本大飯店 台北開幕後首度推出餐飲系列活動，不僅在中秋節前夕推出優惠價格， 讓喜愛中華料理的貴賓全面感受凱華樓中華料理的魅力。更能趁著優惠的住房專案價格，感 受飯店熱情服務與微笑款待。同時因應疫情，飯店全場所亦做好各項防疫措施：室內用餐採 用隔板及梅花座方式安排入座、進入飯店需完成實聯制登記、體溫測量及手部消毒等。由於活 動期間餐點數量有限，餐飲活動敬請兩天前撥打專線預約，住宿方案可利用預約專線或官網 訂房系統預訂，計畫美好用餐旅宿時光。(酒後不開車，安全有保障)