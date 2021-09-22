「防疫不能當飯吃」？ 這些國家決定與新冠肺炎共生共存

南非將重啟觀光，拯救因疫情重挫的旅遊業。（圖/路透社） 南非將重啟觀光，拯救因疫情重挫的旅遊業。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）新冠肺炎爆發至今疫情尚未退燒，部分國家如丹麥、新加坡、泰國、南非和智利等，卻已進入「佛系防疫」階段，逐步鬆綁各種管制，盼能與新冠肺炎共存，此應對方式的結果如何仍待觀察。

新冠肺炎在全球爆發已經過18個月，防疫規定造成各國經濟衰退、失業率飆高，CNN整理世界5個決定與新冠肺炎共存的國家，包含丹麥、新加坡、泰國、南非和智利，並檢視該國政策以及確診數變化。

根據報導，這些國家之所以決定不再嚴守防疫規定，有些是因當地疫苗涵蓋率極高，有些則是認為「防疫措施不能當飯吃」——再繼續對經濟與社交進行管制，代價恐怕太高。

丹麥：完整接種疫苗人口逾7成，政府解除所有防疫規定

丹麥政府於 9 月 10 日取消了該國所有剩餘的新冠病毒防疫限制，並稱新冠病毒不再是一種「對社會構成嚴重威脅的疾病」。現在丹麥人進入酒吧或夜店已無需出示「疫苗護照」，在搭乘大眾運輸工具時，也毋需配戴口罩，各個場合的最高乘載人數更也再無上限。

丹麥之所以勇於解除所有規定，是因當地完整接種兩劑疫苗的人口在最新統計中已達74%。丹麥衛生部長 Magnus Heunicke 在15日表示，丹麥的R值（R-rate）目前為 0.7，代表該流行病的傳染率正在下降。若R值高於 1.0，則確診病例很有可能在短時間內增加，若低於 1.0，確診數則會持續減少。

(圖/ JHU CSSE COVID-19 Data)

新加坡：早已開始佛系防疫，不過Delta正在挑戰這個新模式

新加坡政府於七月決議開始「佛系防疫」，不再嚴格限制社交距離，轉而關注疫苗涵蓋率以及重症率。當時新加坡政府官員認為，新冠肺炎可能永遠不會消失，人們應該在這之下正常生活。

然而Delta變種病毒讓新加坡九月開始的病例數激增，佛系防疫策略再度受到檢視，政府不得不發布警告，表示若新的疫情無法控制，可能會再度實施嚴格的防疫政策。

即使新加坡九月回報了一年以來單日確診數最高的一次，但政府強調，新加坡的疫苗涵蓋率高達81%，雖然近期確診數升高，但重症病患數目卻很少。

(圖/ JHU CSSE COVID-19 Data)

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泰國：不甩疫苗施打進度慢，堅持開放擁抱外國遊客

泰國政府9月中表示，擬於下個月起向外國觀光客開放曼谷及其他熱門景點，企圖重振其核心旅遊業，不過泰國目前的疫情狀況並不樂觀，不但疫苗涵蓋率低、施打進度慢，染疫人數更是持續增加。

據路透社報導，根據泰國的新計劃，已完全接種新冠肺炎疫苗並承諾進行檢測的遊客，可被允許進入泰國首都曼谷、華欣、芭達雅和清邁。其實泰國之前就已經試驗過類似的計畫， 7 月 1 日時普吉島就對已接種疫苗的外國遊客重新開放，且不必進行檢疫。

7 月 15 日時，泰國更擴大開放蘇梅島（Koh Samui）、帕岸島(Koh Phangan)和龜島（Koh Tao）。

根據Our World in Data的數據，截至 9 月 13 日，只有不到 18% 的泰國人口完全接種了新冠肺炎疫苗，接種一劑疫苗也僅佔 21% 的人口。

(圖/ JHU CSSE COVID-19 Data)

南非：Delta侵襲之下，仍然鬆綁防疫措施

總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa) 九月中宣布放寬防疫限制，這項決議讓南非這個以極嚴格社交限制度過疫情的國家受到高度受到矚目，在南非過去的規定中，甚至還禁止除葬禮以外的所有聚會。

南非的確診人數目前正在顯著地下降，當地政府也因此決定鬆綁防疫措施，不過當地的疫苗接種率仍然很低，Delta病毒的威脅尚未解除。

在新的規定中，南非的全國夜間宵禁已縮短為晚上 11 點至凌晨 4 點，合法聚會規模增加到室內 250 人、室外 500 人，對酒類銷售的限制也減少了。

(圖/ JHU CSSE COVID-19 Data)

智利：逾7成人口已完全接種疫苗，已做好觀光客回歸的準備

智利有87%符合接種條件的人口已全面接種疫苗，整體而言則有逾7成人口已完全接種疫苗。智利也因順利而成功的疫苗接種計畫受到國際讚賞。

該國現在更配額給完全接種疫苗的民眾，讓他們接種加強針劑，而6歲含以上的兒童則開放接種中國科興（Sinovac）疫苗。



儘管Delta病毒仍然構成威脅，智利政府還是宣布從 10 月 1 日起，取消對外的觀光限制，重新振興旅遊業，以趕上南半球國家的夏天觀光旺季。外國遊客只要符合某些要求，並在抵達後隔離五天就可以入境。

(圖/ JHU CSSE COVID-19 Data)