惠恕仁聯大總辯論首秀 呼籲納台入聯合國體系

帛琉總統惠恕仁21日在聯大總辯論力挺台灣應被納入聯合國體系。（圖／翻攝自聯合國影片） 帛琉總統惠恕仁21日在聯大總辯論力挺台灣應被納入聯合國體系。（圖／翻攝自聯合國影片）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導） 帛琉總統惠恕仁於美東時間21日在聯合國大會總辯論中聲援台灣，感謝台灣疫情期間鼎力相助，呼籲聯合國體系接納台灣，讓台灣人民有機會發聲。

第76屆聯大總辯論21日於紐約揭幕，1月上任的帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）則首度在聯大總辯論發言。在約13分鐘的演講中，惠恕仁感謝國際盟友在疫情期間的協助，其中也特別點名台灣。

惠恕仁表示，「帛琉感謝所有國際盟邦及友人在這艱難的時刻向我們伸出援手，特別是美國、台灣、日本及澳洲，他們提供帛琉人民武漢肺炎（COVID-19）疫苗、個人防護裝備、篩檢能力及重要的訓練，讓我們在這場疫情中多數時間都能維持零確診。」

帛琉目前仍保持疫情無虞的環境，全國人口疫苗完整接種率超過80%、零死亡，無住院案例。

惠恕仁也花費顯著篇幅，呼籲將台灣納入聯合國體系。「我們要特別強調中華民國（台灣）在全球對抗武漢肺炎所扮演的領導角色，他們不但在台灣境內持續且有效地管控疫情，更將他們的領導能力延伸到帛琉。台灣因應國際疫情的作法，有助台帛間無菌廊道的合作及落實，促使台帛恢復醫療與教育合作，並重建經濟往來以及國際旅遊有關的益處。」

惠恕仁在大會上籲促請聯合國體系接納台灣，為集體努力做出寶貴的貢獻，並強力聲援台灣參與聯合國體系。

惠恕仁也特別以當地的刺尾魚為例說台灣被納入的重要性。他表示，刺尾魚的特色在於他們通常單獨棲息於礁石間，以藻類為食，一旦遭遇危險，便會立刻集結成貌似威懾的海洋生物，為彼此提供安全保障。「世界各國必須仿效刺尾魚採取集體行動，並將台灣納入其中，台灣2,350萬人必須得到發聲的機會，如同聯合國憲章所稱「我們人民」（We the peoples）。」

惠恕仁指出，在世界各國共同努力之下，我們能夠克服這個時代的許多挑戰，包括武漢肺炎疫情及氣候議題，透過團結與堅決行動，為我們後代留下一個更美好的世界。