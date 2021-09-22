台灣朱宗慶打擊樂團新秀音樂會　《5, 4, 3, 2,1》國家兩廳院挑戰自我

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)朱宗慶打擊樂團舉辦《5, 4, 3, 2,1》系列音樂會，邀集15位來自台灣各大專院校擊樂新秀，將於9月29日、9月30日國家演奏廳登場。

本次參與《5, 4, 3, 2, 1》系列音樂會演出的15位擊樂新秀，全數為朱宗慶打擊樂團2團員，分別帶來「大二這一班」、「我們在一起」兩場精彩的演出，音樂會中更是一舉涵蓋了各數編制以及多元的創作主題，將展現這群年輕新秀的演奏實力與藝術能量。

兩檔節目，共15位演出者皆為台灣各大專校院音樂系擊樂主修科班生。有感於舞台實戰經驗的累積，是成為專業演奏家的必經之路，而舉辦售票音樂會是自我挑戰和快速成長的一大良機，朱宗慶打擊樂團傾注整個團隊的資源，給予這群年輕的音樂家實踐夢想、拓展視野、接受激盪的機會。藝術總監朱宗慶表示：「我始終相信，只要願意鼓勵、給機會，就能讓他們勇敢追夢。」

這群「00後」世代的擊樂新秀，學習打擊樂的背景和養成經驗各有相同，但作為以打擊樂為志業發展的年輕團員來說，面對這場音樂會，都有志一同選擇要「挑戰自我」。「感覺得到15個人都很拚，相信這樣的過程和向心力，將讓他們可以在舞台上享受音樂。」朱宗慶說。

9月29日於國家演奏廳舉辦的〈大二這一班〉音樂會，由黃心妤、張倚珮、劉昕宜、何欣蓉擔綱演出，四人皆來自國立台北藝術大學音樂學系擊樂組。藝術總監朱宗慶表示：「音樂會〈大二這一班〉的四位演出者，她們在就讀大二時，表現就非常亮眼；決定要辦音樂會後，她們更加努力，很期待四人的表現。」心妤、倚珮、昕宜、欣蓉四人，除了將分別挑戰獨奏演出，展現個人演奏實力外，也安排了合奏曲目。從同學到演奏夥伴，緊密的相處讓四位擊樂新秀學習如何共同合作，雖然在討論音樂的過程中，偶爾會有意見不同，但反而因此更聽得懂彼此的想法，也培養出更好的默契。

9月30日於國家演奏廳舉辦的〈我們在一起〉，則是集結了陳致欽、李欣穎、許銘珊、蕭心慈、吳宣忻、王倚軒、陳珮馼、李玟昕、陳煥梧、羅博仁、林奕萱等11位來自台灣各大專院校音樂系的擊樂主修生，有些人今年剛升大三，有些人則準備攻讀研究所。在曲目編排及規劃組合上，從小型協奏到大型重奏曲目，包括二重奏、三重奏、四重奏、七重奏、八重奏及十一重奏，這群年輕新秀放入了許多自己的想法。

藝術總監朱宗慶表示：「音樂會〈我們在一起〉曲目編排非常豐富，從他們提案的過程中，就看得出他們的創意與潛力，觀眾可以一舉飽覽各種擊樂合奏形式帶來的聽覺趣味。」