立陶宛抗中又一章 國防部籲人民「丟棄中國手機」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）立陶宛與中國關係急轉直下，該國國防部21日甚至直接建議人民「拒買並丟掉」所有中國手機。

根據路透，立陶宛國防部國家網路安全中心在一份報告中指出，中國小米（Xiaomi）在歐洲販售的旗艦機種，對「自由西藏、台獨萬歲、民主運動」等敏感詞彙內建了自我審查功能。

報告指，在歐洲區販售的小米5G手機Mi 10T，內建審查功能，使用預設瀏覽器時，會審查449個中文字詞，且字詞清單持續更新中。該功能雖已關閉，卻能隨時被「遠距開啟」，建議國人千萬別購買中國手機，手邊的這類手機也最好儘快丟棄。

報告也發現，小米手機會將裝置上加密使用數據傳送至設在新加坡的伺服器，同樣的安全漏洞也出現在華為（Huawei）5G手機P40上。對此說法，華為強調旗下手機不會對外傳送使用者數據。小米則未置評。

今年以來立台雙邊政治與民間交流熱絡，不斷拉近距離，立中關係則持續探底。我國宣布將以「駐立陶宛台灣代表處」一名在該國設處，中國氣得跳腳，接連召回駐立大使並祭出各種經濟制裁。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）皆已親口向立陶宛高層表達支持立場，歐洲議會多名議員也譴責中共霸凌，聲援立陶宛挺台之舉。

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