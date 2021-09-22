拜登首次聯大演說 強調「不追求新冷戰」

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國總統拜登於美東時間21日在聯合國大會發表演說，呼籲各國團結因應氣候變遷、疫情、核子擴散等挑戰與威脅，並強調美國會為盟友挺身而出，但無意追求冷戰。

第76屆聯合國大會於美國紐約舉行，這是拜登（Joe Biden）自今（2021）年1月上任以來首場聯大總辯論。有別於前任總統川普（Donald Trump）的「美國優先」以及劍指中國的態度，拜登著重於敦促全球合作度过 「我們世界的决定性十年」，並強調全球應對諸多挑戰時，每個大國都有責任妥善處理彼此關係，以免由「負責任的競爭倒向衝突」。

BBC指出，美國呼籲「團結」，除了因氣候變遷議題以及百年一遇的大流行病加劇全球分歧的情況，也基於美國在阿富汗撤軍造成的盟友信任危機以及因美、英、澳結盟AUKUS背棄法國潛艦交易導致重大外交齟齬。

拜登表示，全球在應對諸多挑戰時，每個大國都有責任妥善處理彼此關係，以免由「負責任的競爭倒向衝突」，並強調美國「不追求新冷戰，或是一個分崩離析的世界」。

拜登說，美國「準備好與任何努力並追求和平解決共同挑戰的國家合作，即便是在其他領域存在激烈分歧。」

此番言論似乎是回應上週聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）所言。古特雷斯接受美聯社專訪時警告，中美需修補雙方「不正常關係」，否則重新上演冷戰。當時白宮發言人莎琪（Jen Psaki）回應，美中雙方關係並非衝突，而是競爭。

僅管拜登未在演說中提及「中國」之名，但他提出警告，要防止獨裁主義的蔓延，並承諾捍衛民主。他指出，美國正在加強對網絡攻擊的防禦，包括勒索軟件，也承諾將推行為所有國家提供公平競爭環境的貿易規則，並強調允許海上航行自由的重要性。

美聯社報導，拜登的演講也涵蓋對氣候危機和冠狀病毒大流行的關注，他表示當今許多關切的議題「無法被解決或甚至无法通过武力解决，「炸彈和子彈無法抵御COVID-19或將來的變異株。」

拜登承諾將在2024年達成對貧困國家的財政援助翻倍的目標，也就是每年約114億美元，以協助他們轉向清潔能源並應對氣候變化的 「無情 」影響。此外，拜登也承諾將幫助富裕國家實現多年來所承諾的每年1000億美元用於改善氣候變遷的目標。

拜登也抨擊腐敗為「助長不平等、抽走國家資源、跨越國界和造成人類痛苦 」的禍患。他表示，世界各國領導人必須決定他們要為子孫後代留下什麼。

「我今天站在這裡，這是20年來美國第一次沒有處於戰爭狀態，我們已經翻過了這一頁，」拜登說道，「我們國家的精力和承諾、意志和資源現在都完全地集中在我們前方的事物上，而不是過去的事。」