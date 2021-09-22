BNT校園接種啟動•台灣5縣市率先展開　雙北3高中放音樂舒緩情緒•苗栗縣一學生疑緊張昏倒

政府規劃年滿12歲至未滿18歲青少年接種BNT疫苗，苗栗縣22日在縣立興華高中開打，有一名女學生在填資料、尚未注射前昏倒送醫，已無大礙。... 政府規劃年滿12歲至未滿18歲青少年接種BNT疫苗，苗栗縣22日在縣立興華高中開打，有一名女學生在填資料、尚未注射前昏倒送醫，已無大礙。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）衛生福利部和教育部規劃安排年滿12歲至未滿18歲青少年接種BNT疫苗，包括雙北在內的5縣市今天(22日) 率先開始施打。教育部統計各縣市同意接種平均比率為93.1%，共129萬餘人。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，為降低學生感染風險，衛生福利部和教育部規劃安排年滿12歲至未滿18歲青少年接種BNT疫苗，今天包括新北市、台北市、桃園市、台南市、苗栗縣共5縣市展開，由醫護人員直接進入校園集中為學生施打，其他縣市也將於近日陸續開打。

教育部表示，接種時間建議安排在週一到週五中午過後，家長原則上不必陪同；未能於學校接種疫苗的學生，也可到公費疫苗預約平台登記和預約，並持意願書自行至醫療院所接種疫苗。

教育部長潘文忠日前在臉書專頁分享教育部製作的宣導影片，提醒學生施打前一天不要熬夜，當天要穿著寬鬆短袖衣服、不空腹、多喝水，施打後要觀察一段時間，且不要從事劇烈運動。

教育部近日也發函給學校，提醒學生接種COVID-19疫苗後如果身體不適要請「疫苗假」，應避免單獨在家，班級導師須確認家中是否有人陪伴及照顧。疫苗假以3天為原則（含接種當日），必要時可以延長，期間不列入出缺席紀錄，申請程序如同病假流程。

台北市

台北市BNT疫苗校園接種計畫今天開打，市長柯文哲上午視察施打狀況時提醒同學不用緊張，放學就回家、不要亂跑。對打完後的感受，學生鎮定表示「不會痛」，並感謝醫護人員。

台北市今天開始進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗校園接種計畫，柯文哲與副市長蔡炳坤、教育局長曾燦金上午一同前往育成高中視察。

教育局表示，育成高中共有1736名學生願意在校內接種疫苗，由聯合醫院忠孝院區出動4名醫生、17名護理師，在活動中心採宇美町式打法替學生施打，並依循教育部指引，播放音樂避免暈針。

接種前，忠孝院區醫護人員會貼心詢問學生「有沒有吃早餐」並協助紓緩情緒，學校與家長會則準備免費麵包及運動飲料，提供需要的學生使用。

教育局人員關心接種完後的學生狀況，一名男同學搖頭表示：「不會痛。」另一名學生則說，很感謝細心、辛苦的醫護人員，很期待這次的疫苗打完後，可以早日回歸正常的生活。

柯文哲說，打疫苗不用緊張，打完之後可以請三天疫苗假，但不表示一定要請三天，「看你的良心」，並提醒學生今天打完放學就回家，不要亂跑。

教育局表示，北市共147所高中職、國中、特教學校、外僑學校和五專等，今天至10月6日分兩階段替約14萬8760名學生校內接種。

苗栗縣

苗栗縣12歲至未滿18歲青少年接種BNT疫苗，今天(22日) 在縣立興華高中開打，不少學生表示，擔心副作用問題，難免有點小緊張，一名女學生在填資料、尚未注射前昏倒送醫，已無大礙。

苗栗縣衛生局表示，縣內12至17歲國中、高中職、五專前三年級學生，應施打疫苗人數3萬828人，經意願調查有94.7%、2萬9199人同意接種BNT疫苗（含在校接種人數2萬8901、醫療院所接種298人），配合各校安排，今天率先在縣立興華高中開打，人數近600人，由為恭醫院醫療團隊進駐為學生集中施打；其餘學校則從明日起陸續安排施打。

苗栗縣長徐耀昌上午8時30分前往興華高中視察疫苗施打作業，整體動線、流程規劃順暢，現場也備有氧氣急救設備及救護車，以便萬一有學生發生急性嚴重過敏反應可即時處置。徐耀昌除向學生表達關心，也提醒隨時做好個人防疫工作，戴好口罩、勤洗手、保持安全社交距離，相信在疫苗覆蓋率提升後，可望逐漸遠離疫情。

不少學生在接種疫苗前難掩緊張情緒，有女學生指出，打疫苗才有保護力，今天早餐吃很飽，到場等候時還是有點「小緊張」，但注射完之後，反而沒什麼感覺；也有同學說，太久沒打針了，「怕痛、也怕會有副作用」，好在有疫苗假可請。

為恭醫院指出，一名女學生尚未接種疫苗，在填寫資料、醫師問診階段，疑似太過緊張，癲癇發作昏倒，由救護車送往醫院急診室，所幸後來已無大礙。

頭份市衛生所主任徐春仕表示，一般而言，疫苗注射後急性過敏問題較少出現，多半是施打後6至8小時可能會有輕微症狀，學生打完疫苗回家後仍需觀察2週，2週內盡量避免劇烈運動，若出現胸悶、胸痛、心律不整、呼吸喘等心肌炎症狀，應緊急就醫。

新北市

新北市政府22日表示，15萬餘名學生開始接種輝瑞BNT疫苗，今天有板橋高中、光復高中2校，約3400名學生接種。校方表示會播放音樂舒緩學生情緒，接種後全校實施2天線上教學。

新北市衛生局長陳潤秋今天在「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第242次應變會議」中表示，統計新北第一劑疫苗接種涵蓋率為51.9%。

新北市長侯友宜表示，今天起新北學生施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗；接種後，必須要照顧好學生的身心。

教育局表示，統計新北共125校的學生接種，回收16萬136份接種意願調查書中，有15萬2048人願意施打疫苗。今天起至30日，安排17家醫院、2家診所及5間衛生所協助進入校園施打。部分小學6年級學生，因人數不多，安排自行到醫療院所接種第1劑BNT疫苗。

教育局說，今天施打板橋高中2139人、光復高中（含國中部）1265人，合計約3400人，下午開始在學校禮堂分流施打。

中央社引述板橋高中校長賴春錦、光復高中校長吳宗珉接受電話訪問時都表示，兩校都安排在禮堂分路線接種，先從高年級開始往下接種，也會播放音樂舒緩學生情緒。

校方表示，學生接種後，會在禮堂休息區或戶外帳棚，留置觀察15分鐘，再回教室休息15分鐘。如有不良反應立即處理，視個案情形協助送醫、通報衛生所、家長。

校長都表示，隔天起全校實施2天線上教學、居家學習，學生若不適可續請疫苗假，不列出缺勤紀錄；學生在接種當天因故無法在學校施打，也會發補接種單擇日到當地醫療院所（含衛生所）補接種。如在家有不良反應，可打電話到衛生所諮詢。