【楊憲宏專欄】「疫苗護照」時代開始了

白宮20日宣布，預計11月初將全面要求外國旅客打完 疫苗才可入境，認可疫苗名單尚待討論，新制上路前 會公布。圖為2021年8月華府雷根國家... 白宮20日宣布，預計11月初將全面要求外國旅客打完 疫苗才可入境，認可疫苗名單尚待討論，新制上路前 會公布。圖為2021年8月華府雷根國家機場。 (來源 中央社)

台灣人赴美打疫苗的「機會之窗」即將關閉了嗎？很多在台灣等不到疫苗的人，過去幾個月，持72小時前PCR陰性證明入境美國，在完全不必隔離下，馬上可以在美國大超市Walk In打疫苗，走進去就可以得到疫苗接種。這個「方便之門」馬上要上鎖了嗎？

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，為避免外籍旅客攜帶COVID-19病毒入境，11月初將採取嚴格規定，「要求所有外國成人旅客須完整接種疫苗。」這表示，美國將開始實施「疫苗護照」的制度。可能帶動全球國家在未來相繼推出類似的入境手續。

可是陳時中部長有不同的解讀，他在記者會表示，美國入境新措施主要是放寬現階段對於30多個國家的入境限制，所以需要搭配接種COVID-19疫苗證明。他強調「台灣本來就沒被限制，可自由入境。」但他承認，「美國11月後是否對所有國家統一採用入境疫苗證明新措施，美國官方仍在討論。」所以還是有可能全面實施無差別「疫苗護照」。

美國目前只核准莫德納（Moderna）、輝瑞／BNT與單劑型嬌生集團（J&J）等3款COVID-19疫苗。至於英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）或中國、俄羅斯等他國製造疫苗是否會被承認，莎琪表示，這是跨部會將討論的重點，11月之前會有答案。

除須打完疫苗外，外國旅客也須出示搭機前3天檢驗陰性報告；未接種疫苗的美國公民則須出示1天前報告，回美後也須再次接受篩檢。

對外國人要求提示「疫苗護照」加PCR 陰性報告的措施目的是，美國不打算對許可入境者施加「14+7天」的隔離及自主管理，這個「台灣措施」對於完整施打疫苗而且有PCR陰性証明的旅客極不公平。

歐盟過去多次呼籲美國解除禁令，在缺乏互惠情況下，8月底將美國從歐盟「安全旅行國家名單」中除名，建議成員國對美國旅客重啟旅行限制措施。所以美國率先提出「疫苗護照」，等於與歐盟之間找出一個解決方案。

各國之間如果都用「疫苗護照」做為邊境管制的要求。將有助於疫苗接種的推動。也相對來說，有個比較合理的判準做為國際交流的科學依據。在疫情漸漸平息的現階段，「疫苗護照」正式開始，可以有一個走向開放的路徑，免除隔離。

台灣的邊境管制也面臨如何解封的問題，目前的14+7的隔離措施，不可能一直持續，美國11月起以「疫苗護照」為主來管制，對台灣來說，是個解套的指引。

美國11月新制中有一段話很值得重視，「美國籍未打疫苗者須出示1天前PCR 陰性報告，回美後也須再次接受篩檢」，也沒有打算「隔離」。這表示，美國旅客沒有「疫苗護照」一樣可以入境。這是美國憲法人權，美國政府不可強制美國人打疫苗，因為「違憲」。在防疫大目標下，只能要求更嚴格的24小時內PCR檢驗陰性。

美國「疫苗護照」的計劃針對外國人，沒有「違憲」顧慮，但是如果只拿來，對付某些國家，卻對另外一些國家不要求，恐怕很難執行，而且有可能產生「岐視」問題。普遍實施「疫苗護照」是較合理的規範。

台灣媒體關注的是「疫苗護照」到底是依WHO認證？還是美國有自己的主張？看來，美國有可能先以疫苗效力為判斷，特別是以美國境內施打的為主。至於境外疫苗施打的效力必須認証，也就是「國際期刊論文」質量夠的應該可以入選。此外，技術合作來自美國的外國疫苗也有可能入列，但是其效力仍然要有足夠數據支持，也就是論文數要夠。

這些判斷標準勢必成了未來各國「疫苗護照」的政策基礎。台灣也必然要將「疫苗護照」列入邊境查核的項目。而且，各國之間會要求「互惠原則」。美國是「反對隔離」的國家，台灣是「實施隔離」的國家，如何「互惠」？恐怕要調整了。

有媒體詢問，總統、副總統都打台灣國產疫苗，會不會不能入境美國？陳時中部長表示，「政治意涵遠大於所謂防疫意涵，自然會有妥適安排。」就是「外交泡泡」可以解決。這應該不會成為議題。

這是世界防疫新進程，目的在走向開放，停止封鎖，解除隔離，恢復正常。「疫苗護照」是必然之路。