〈財經主筆室〉Delta威脅全球航空業復甦 台灣航空業寒冬將持續

全球許多國家於今年夏初逐步鬆綁防疫，連帶緩解航空旅行業壓力， 但Delta變種病毒疫情最近又升溫，全球航空業營運再度遭受打 擊，專家已對中國及北美航空業提出示警，而菲律賓航空公司9月初 在美國紐約聲請破產保護， 成為繼泰航後又一家破產重整的東南亞航空公司， 台灣航空業離寒冬結束的日子似乎越來越遠。

國際航協（IATA）原估計，2021年全年旅行將恢復到201 9年的43%，雖然比2020年的情況有所改善，遠遠未達恢復到 正常水平，但至少看到一絲曙光，估計2021年全球航空業仍將損 失470~480億美元，但金額遠低於2020年的1,264億 美元損失；而客運出現的反彈，主要出現在那些抗疫表現比較好、 疫苗接種推進順利，且逐漸取消境內旅行限制國家的國內市場。

國際航協原先認為， 中國國內市場的客運需求將在今年下半年完全恢復至2019年的水 平，甚至會有所超越，而估計美國國內市場的客運需求， 也可望將在今年下半年完全復甦。

中國的國航、東航、南航、吉祥及春秋等五大航空業者公布7月份經 營數據顯示，在疫情得到控制及暑期前期客流恢復等的影響之下， 中國民航供需出現大幅回升，客座率也有所改善，五大航空今年7月 的客運量整體恢復率已較2019年同期水準達81%。

北美市場部份，因疫苗接種人數增加和封鎖限制的放鬆， 更多民眾願意再度進行旅遊。美國航空今年7月中旬時表示， 該公司第2季現金流有望自疫情爆發以來首度出現正值， 扭轉過去每日燒掉約1億美元現金的頹勢， 已要求在疫情期間自願休假的約3,300名空服人員在11月或1 2月返回工作崗位，以滿足不斷增長的旅客需求，到2022年3月 ，該公司還計劃將新招聘約800名空服人員。

但是，最近新冠肺炎Delta變種病毒感染病例增加，導致全球各 地重新祭出旅行限制， 疫情期間中國一度超過美國成為全球最大的航空市場，但目前又爆發 2019年底武漢首現新冠病毒以來最廣泛的疫情， 中國最新一輪疫情始於南京，目前已蔓延到全國半數以上的省份， 導致旅行限制加強，使得中國的航空客運量從7月底開始下滑，8月 初甚至出現一周暴跌32%。

在中國航空客運下跌的同時， 歐洲和北美的航空旅行復甦也陷入停滯，因傳染力極強的Delta 變種病毒肆虐，航班預訂量開始出現下滑。美國航空在7月下旬已提 出示警，由於疫情導致預訂量下降，8月營收恐低於預期， 警告疫情已對營運造成衝擊。

交通部民航局日前公布今年上半年國籍航空公司營運狀況， 受疫情衝擊，七家飛航國際及國內航線的航空公司全部虧損， 合計虧損68.2億餘元，其中華航(2610)、長榮航(261 8)兩大航空雖有運價持續上漲的貨運可以營運， 但仍不敵幾乎無法載客的客運業務虧損，華航去年還賺了1.4億元 ，今年上半年虧損13.6億元，長榮航去年虧損33.61億元， 今年上半年就虧損20.5億元，是七家國籍航空虧損金額最多者。

由於疫情看不到底，台灣虎航（6757）和星宇航空以增資方式來 改善財務結構，虎航上半年虧損10.86億元，為充實營運資金、 改善財務結構，台虎辦理30億元現金增資，增資後股本增至40億 元；星宇航空今年上半年虧損13.98億元，成立迄今累積虧損5 3.1億元，去年底星宇辦理30億元增資，員工認購六成， 其餘由董事長張國煒認購，資本額從原來的83億增加到113.6 億餘元。

交通部統計，2020年台灣航空客運入出境旅客人數（含兩岸航線 ）874萬餘人，國籍航空公司載客人數還有509萬餘人，今年前 7月台灣航空客運入出境人數急速萎縮僅剩59萬餘人， 國籍航空公司載客人數僅約近35萬人。交通部官員就透露， 去年爆發國際疫情，國際客運航線難以正常載客， 國籍航空公司經營的相當辛苦，今年疫情更甚於去年， 預期航空公司營運會更辛苦。