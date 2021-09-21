中國青少年請堅強 抖音限制14歲以下只能用40分鐘

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國青少年今年很不好過。繼政府上個月祭出電玩禁令後，備受年輕人喜愛的短影音平台抖音（國外稱TikTok）也宣布，將嚴加控管14歲以下學子的使用時間，一天40分鐘，多一秒都不成。

抖音18日在微信宣布，14歲以下實名制用戶將直接進入青少年模式，每天只能登入40分鐘，晚間10時至隔日6時也無法使用。

這項意在「加大青少年保護力度」的青少年模式，更將推出新內容，如科普、博物館展覽、名勝風景、歷史知識等具啟發性的內容。官方宣稱這類影片可望激起學子對特定領域的興趣，並能有所學、有所獲。

CNN引述花旗分析師說法，抖音母公司字節跳動（ByteDance）此舉，是在政府可能出手干預之前，先行自我管束，營造公司負社會責任的形象，而其他短影音平台也可能跟進，採取類似措施。

數據分析公司艾媒（iiMedia Research）統計，截至2020年11月，抖音擁有至少4億9,000萬用戶。

中國監管單位近來動作頻頻，對科技業者施壓，致力削減青少年與兒童花在行動裝置上的時間。國家市場監督管理總局6月修訂「未成年人保護法」，要求網路遊戲、直播、影音、社交平台業者須加強對未成年人用戶使用服務的「時間、權限與消費」管理。

為防年輕學子沉迷網路遊戲，上個月中國發布新規，限制18歲以下玩家一周只能玩三小時，未成年人怨聲載道，業者咬牙配合。抖音此令一出，又會引發多大漣漪，還有得瞧。

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