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外傳中共接收創辦人求去 滴滴出行：不實信息

滴滴出行APP目前遭中國當局以安全審查為由下架，其母公司相關的25個APP也連坐下架審查。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/21 17:18
中國叫車平台滴滴出行近期被當局下架進行安全審查，現任總裁柳青傳出將離職求去。（圖／picture alliance)

中國叫車平台滴滴出行近期被當局下架進行安全審查，現任總裁柳青傳出將離職求去。（圖／picture alliance)

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）外媒20日揭露，中國叫車平台滴滴出行聯合創辦人兼總裁柳青將辭去職位，並表示該企業將由中國當局接手，滴滴出行公開否認管理層將變動，稱正積極配合當局進行網路安全審查。

今年6月30日，滴滴出行曾低調赴紐約證交所敲鐘，每股14美元上市於首日開盤就大漲18.9%，寫下近800億美元約台幣2.2兆）的高身價，然而7月2日隨即被中國當局以「防範國家數據風險、維護國家安全」之由，進行「網絡安全審查」。7月9日，包含滴滴出行在內，與其母公司「北京小桔科技有限公司」相關的25款App，全數遭下架「審查」。從全球最大的共享出行平台赴美上市到遭當局下架整頓，不足兩個星期。

路透社報導，聯合創辦人兼總裁柳青向親信透露，因預估中國當局將接手滴滴出行，另派管理層，她計畫辭去總裁一職，並鼓勵其餘管理高層另謀出路。

滴滴於微博嚴正否認該項報導，稱正積極配合當局進行網路安全審查，否認路透社所言管理層將變動，並強硬表示保留法律究責權利。

外傳中共接收創辦人求去 滴滴出行：不實信息

（圖／擷取自滴滴出行微博）

滴滴出行前身為滴滴打車，創立於2012年，爾後隨著智慧手機與行動支付在中國的普及，配合該平台各項優惠政策，用戶不斷壯大。2014年該平台更名為滴滴打車，隨後兩年併吞了包含Uber在內共兩個叫車平台，並獲得中國三大互聯網巨頭騰訊、阿里巴巴、百度的投資，在2016年拿到中國首張「網約車」合法經營牌照，一時無人能出其右。

而現任總裁柳青就是在滴滴出行開始併購、拓張版圖時加入該公司，於2014年放棄高盛待遇成為滴滴出行首席營運官，幫助滴滴完成首輪非上市公司大額融資，隔年起出任總裁一職。根據滴滴IPO說明書資料，柳青持有滴滴 1.6% 的股份，目前價值約 6.4 億美元，掌控 23% 的投票權。

風光一時的滴滴出行不顧網信辦警告，逕自於6月30日在美IPO，以為能再登巔峰卻是捅了馬蜂窩，截止自20日，滴滴在美股價下跌近5％，而近日中國房地產開發商恆大債務危機引發全球股市大跌，滴滴股價更向下探。
滴滴出行
叫車平台
中國
審查

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