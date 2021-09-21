台南大員皇冠假日酒店 元素餐廳重啟半自助式餐

國內COVID-19疫情趨緩，餐廳已開放內用，備受關注的自助餐（Buffet）仍無法全面恢復，餐廳營運必須有所調整。台南大員皇冠假日酒店的元素餐廳從9月起週六、週日正常營運，並改採「半自助式套餐」型態，每人只要650元，即可享用集合中、西、東南亞推出6道個人主餐任選1道，採現點現做，專人送餐，現場還可享用近百道的輕食自助吧無限供應，由專人取餐服務，讓客人在安心餐廳內悠閒享用美食，心情也跟著被療癒了。

疫情發展至今，壓力指數飆升，連帶心情更憂鬱！這時唯有靠「吃」來紓壓，最能調節心情。台南大員皇冠假日酒店自開幕以來高人氣的元素自助餐，因為疫情調整營業方式，從九月起，改採「半自助式套餐」型態，即可享用6道個人主餐任選1道，結合異國風味的6道主餐分別為：「油封櫻桃鴨腿佐紅酒醬汁」選用宜蘭櫻桃鴨腿，用香料、適量海鹽等醃製8小時，低溫油封、再以85-90度燒烤讓肉質軟嫩，並透過油煎讓表皮酥脆，配上紅酒醬提味，是喜歡重口味的首選。

「勃艮第紅酒燉牛肉佐薯泥」選用肥瘦適宜、局部帶筋、一頭牛只有2塊的牛臉頰肉，先煎後燉，以蔬菜、牛骨汁、紅酒經過細火慢燉3、4個小時，讓帶筋的肉質顯得細緻。「芝士肉醬千層麵」烹煮工序繁瑣費時，用蔬果、牛絞肉、義大利進口番茄醬炒製肉醬，再加上以動物性奶油調配完美比例的白醬，一層麵體、一層起司、一層醬料堆疊後，烤出口感平衡、濃郁又不過軟的道地千層麵。「印尼海鮮炒飯、沙嗲雞肉串」則是用薑黃、香茅、檸檬葉、南薑等醃製雞肉，烤過之後，配上用印尼道地甜醬油調製成的花生沾醬，完美復刻沙嗲烤肉串，印尼海鮮炒飯不只有滿滿海鮮，更加入泰國蠔油提味，喜愛南洋風味的不容錯過。

「無錫排骨」以紅麴米自然上色，酒紅醬色特別勾人食慾，汁香味濃，讓人吮指回味。「馬來叻沙麵」用魚露、香茅、檸檬葉、椰奶等打造出完美的新加坡口味，配上鮮蝦與蔬菜，讓人一口接一口停不下。個人主餐皆為「單人份」採現點現做，專人位上服務。近百道輕食自助吧則無限供應，由服務人員協助取餐，包括:沙拉吧、冷菜、熱菜、湯品、壽司、甜點、冰棒等，並可盡情暢飲茶類、果汁等軟性飲料。元素為台南市評選為安心餐廳，落實內用社交距離、人數限制、防疫隔板等防疫規範，讓客人放心享受美食好心情。

元素半自助式套餐僅於週六、週日及國定假日將開放午餐與晚餐時段，成人(12歲以上)每位650元(主餐1份+輕食自助吧)，7-11歲孩童每位300元(輕食自助吧)，6歲以下孩童免費(輕食自助吧)，以上價格須另加原餐價10%服務費。訂位專線：06-512-1920。目前正逢酒店4周年慶線上銷售優惠餐券，買10張送2張相當於76折，非常划算。線上購買請至網站。