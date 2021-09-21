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普丁政黨再勝俄議會大選 外界質疑舞弊

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/21 15:49
一名俄羅斯婦女正在投票。（圖／美聯社）

一名俄羅斯婦女正在投票。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 李昱德 綜合外電報導）俄國現任總統普丁(Vladimir Putin)的所屬政黨統一俄羅斯(United Russia)，在最新一次的俄國議會大選中再次毫無懸念的拿下了將近半數的席次，蟬聯全國最大黨的地位，然而，針對選舉公平性的質疑也隨之湧現。

雖然俄國的選委會嚴詞否認任何舞弊的嫌疑，從普丁向來禁止批評者參選到一如往常的灌票、強迫投票傳聞，再加上這次在許多大都市首次引進了電子投票機制，且自1993年以來首次不允許歐洲安全與合作組織 (OSCE)以觀察員身分監督選舉，外界對其公平性和透明程度的懷疑更甚以往。

在開出99%以上的票數後，統一俄羅斯黨以49.8%得票率維持最大黨地位，並握有議會450席中超過三分之二的席次，俄國共產黨則以19%保持第二大黨地位，不過相較於上次2016年的大選中統一俄羅斯黨獲得過半的54%得票率，知名的普丁批評家納瓦尼(Alexei Navalny)遭到監禁可能還是有一定衝擊。

統一俄羅斯黨維持了其最大黨地位，雖然有些落差，如果算上大略追隨統一俄羅斯黨政策的共產黨席次，目的仍算是有達成，不過BBC指出，這場選戰從開打以前，就注定是一場不公平的戰役。

大部分執政當局的批評者皆被禁止參選，投票過程中充滿了各種選舉舞弊，共產黨中央執行委員會主席裘加諾夫(Gennady Zyuganov)表示，新的電子投票系統在最後一刻公布結果時讓執政黨得票數大規模翻盤，是完全不可能的事。

被俄國當局定調為「外國代理人」的獨立監票組織Golos則在昨(20)日表示，他們收到超過5000起選舉舞弊的檢舉報告，這其中包含選民被暴力威脅支持特定政黨，還可以看到投票箱被「偷塞」選票的影片在網路上瘋傳。

根據BBC報導，一名以Irina自稱的俄國髮型設計師更坦言，反正結果早已被決定了，根本就沒有特意去投票的理由。
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選舉舞弊

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