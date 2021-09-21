太歲頭上動土 美國中情局印度行驚傳「哈瓦那症候群」攻擊事件

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國再有「哈瓦那症候群」（Havana syndrome）受害者！一名中情局（CIA）幹員疑似在赴印度途中遭到攻擊，出現類似症狀，由於他是與局長伯恩斯（William Burns）同行，挑釁意味濃厚，華府震動。

多年來，已有至少二百餘名美國外交官與情治人員遭到此一神秘聲波攻擊， 伯恩斯7月才任命曾參與獵殺賓拉登（Osama bin Laden）任務的資深幹員追查元兇，不料再有幹員受害。

在中情局頭頭伯恩斯與美國國家情報總監海因斯（Avril Haines）合作下，情治系統發動了百日大調查，預計年底前完成，但並無對外公開報告的打算。CNN引述消息來源指出，伯恩斯大為光火，部分人士更認為，此一毛骨悚然的事件是刻意向伯恩斯釋出訊息，「就算是美國最高情治機構，都別想倖免」。

這也是不到一個月內，美方官員再傳哈瓦那症候群事件。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）8月赴越南訪問時，就因數名隨行人士出現疑似症狀而推遲行程，至少二人必須醫療後送。

照理來說，CIA局長的行程是高級機密，藏得密不透風，不可能為外人所知，但犯嫌竟能取得相關資訊，從而下手，令美方繃緊神經，不敢大意。

哈瓦那症候群始於2016年，從古巴、俄國、中國到澳洲等國家都曾傳出案例，犯嫌之猖狂，甚至大膽到在美國本土犯案，前總統川普時期，就有國安團隊在白宮大門附近遭到攻擊。

去年美國國家科學院提出報告，認為這一系列案件是「定向微波能量」致使的腦部損傷。美國雖已出動反恐大將，仍難逮到幕後主使者，也使得美國官員的外派任務，蒙上一層陰影。

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