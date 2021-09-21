BNT疫苗年齡層再往下拉！ 輝瑞稱5至11歲安全有效

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國輝瑞（Pfizer）20日表示，其與德國BioNTech（BNT）合作推出的新冠肺炎（COVID-19）疫苗，可供5至11歲孩童施打，正尋求美國緊急授權，盼能及早投入使用。

美聯社報導，根據輝瑞副總Bill Gruber，提供學齡兒童接種的BNT疫苗，劑量減為目前的三分之一，施打第二劑後，5至11歲的族群所產生的抗體濃度，與青少年、成人相仿。可能產生的副作用與青少年亦無太大差異，包括手臂痠痛、發燒與疼痛。

輝瑞擬於本月底前向美國FDA申請供該年齡層緊急使用，接著向歐洲與英國食藥監管單位尋求授權。

目前BNT適用族群為12歲以上，歐美國家仍在等待足夠的科學數據，方能決定是否要將施打年齡層再往下擴。在其他國家方面，古巴上週開始為2歲以上的兒童接種自家生產的疫苗，中國也已允准兩家國產疫苗將適用年齡拉到3歲。

輝瑞的兒童疫苗研究包括2,268名幼兒園孩童與小學學生，透過免疫橋接方式，證明其疫苗效力與其他族群無異，但研究仍在進行，實驗規模尚不足以判定是否有嚴重不良反應風險，如目前所知、易於第二劑後發生在年輕男子身上的心肌炎可能性。

至於同樣採mRNA技術製造的莫德納（Moderna）疫苗，也正就學齡兒童、甚至6個月大的孩子展開研究，結果可望於今年稍晚出爐。