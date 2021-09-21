地區攜手對抗極端季後 地中海歐洲國家發表《雅典宣言》

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）氣候變遷是國際問題，但是如需等到全球各國取得共識才有所行動，可能就會錯過良機，因此為了處理地區性迫切的極端氣候事件，地中海沿岸的歐洲國家率先開了第一槍，就日漸嚴重的野火發表了宣言。

葡萄牙、西班牙、法國、義大利、塞浦勒斯、馬爾他、斯洛維尼亞、克羅埃西亞與希臘等與地中海相接的國家於17日深夜，在希臘首都簽署了雅典宣言(the Athens Declaration)，以表達這些國家對生物多樣性、森林管理、海洋生態和人權保護等議題的共同立場，誓言將一同面對極端氣候帶來的挑戰。

隨著夏季均溫升高，野火已經從西班牙靠近直布羅陀的安達盧西亞自治區(Andalucía)一路延燒到土耳其南部，雅典北部的尤比亞島(Evia)與南端的伯羅奔尼撒半島(Peloponnese)在整個夏季都不斷傳出野火警報，不只野生動物必須倉皇逃離，政府的無能為力也引發希臘民眾的不滿。

數據顯示，本次宣言的簽署地雅典已經是全歐陸最炎熱的都會區，科學家甚至預言，如果氣溫持續攀升，雅典還將成為全歐第一個不適人居的都市，迫使希臘首創全球第一個「首席高溫官」(Chief heat officer)來思考如何替都市降溫。

七月時被指派擔任雅典首席高溫官米里維利(Eleni Myrivili)指出，直到簽約為止，在氣候變遷韌性建構的跨國合作上各國都在踽踽獨行，這是首次地中海沿岸各國開始攜手合作對抗對彼此共同的威脅，意義十分重大。

《衛報》報導則稱，本次簽約也有列席的歐洲執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)強調，氣候變遷正衝擊著地中海地區，這個宣言無疑是「正確時間的正確因應措施」，宣示著在尋找解方的同時，人們能夠真正地找到答案。