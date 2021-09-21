【恆大債務風暴】8.45兆債務恐成雷曼 全球股市重挫

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）中國地產開發商龍頭恆大集團債臺高築，其高達8.45兆新台幣債務牽連甚廣，投資人示威抗議，股東拋售股份，中國當局更揚言整頓，全球憂心恆大成下一個雷曼兄弟，股市應聲大跌。

恆大集團財務風暴持續蔓延，本週一（20日）全球股市跳水，日、港股暴跌約4%、盤中一度狂洩破千點，恆大在港股更創下11年以來新低價格，跌幅破10%，連帶影響地產股也一片慘淡。美股也應聲下跌，道瓊、標普500、納斯達克三大指數皆重挫約1.5%。美國科技五巨頭 FAAMG（蘋果、亞馬遜、臉書、Google、微軟) 以及特斯拉也大受影響，比特幣也因市場擔憂湧現10％的拋售潮。台積電ADR、聯電ADR、鴻海ADR與日月光ADR等也連坐，分別重挫2.59%、2.64%、2.96%及1.29%。

日經亞洲報導，高盛中國經濟專家閃輝（Hui Shan）預期，恆大債務危機將拖中國經濟成長後腿，保守估計中國GDP將因此下修1.4%，甚至最壞可能導致4.1%的降幅。

路透社則報導，恆大危機引發全球大跌，有人擔心成為美國2008年雷曼兄弟的翻版，投資者正評估更廣泛的動盪的可能性。 先前該社也指出，中國當局密談港房地產發展商，告知要運用資源及影響力維護國家利益，更要回饋社會，協助解決住屋短缺問題」，並稱「遊戲規則已改變，當局不再容忍壟斷行為」。

恆大集團債台高築 斷尾求生前景堪憂

中國地產開發商恆大集團深陷財務危機，8月底公布2021年上半年財報，其負債總額高達1.9665兆人民幣（約8.45兆新台幣），債主包括銀行、供應商、以及預售屋買主等。

儘管恆大集團積極止血求生，8月31日舉辦「保交樓」軍令狀簽署大會，抬出集團副總裁等8位高層，誓言保證交樓，安定民心。9月13日仍有逾百名憤怒不甘的投資客，包圍該集團位於中國廣東深圳的總部大樓抗議，警方更是出多數十人力到場，該集團位於海南、南昌、成都等分公司亦有投資人不滿抗議。當日發布聲明，承認「遭遇前所未有的困難」，但駁斥破產重組之說，並強調會履行責任，恢復經營，保障客戶合法權益。

恆大釋出解決誠意，提出3種兌付方案供投資人選擇，包括現金分期兌付、實物資產兌付、以及沖抵購買恆大建案尾款兌付，由投資者選擇和組合搭配來解決債務問題，然而許多投資人並不買單。

該集團14日仍向港交所提交公告，證實該集團物業銷售（房地產合同）成績過去三個月來持續惡化，並預期9月將因負面報導「持續大幅下跌」。此外，公告也指出集團積極接觸潛在投資者，意欲出售資產，包含恆大汽車與恆大物業部分股份，以及位於香港的中國恆大中心辦公樓。同時，也承認該集團旗下兩家子公司沒能履行「為第三方發行理財產品提供的擔保義務」，涉及債務9.34億元人民幣。

儘管恆大集團也宣佈委任兩家財務顧問，找出一切解決方案，該集團相關股票當日應聲暴跌，中國恆大、恆大汽車、恆大物業分別以11.87%、24.66%以及12.01%的跌幅作收。