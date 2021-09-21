台灣便民網站遭植入後門程式 　專家：網站應限制上傳檔案類型

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）有情資指出，國內某機關便民服務網站因提供民眾上傳檔案，遭植入後門程式但所幸即時發現，資安專家建議公家機關網站應限制上傳檔案類型，避免成漏洞遭駭客攻擊。

中央社報導，最新一期資通安全網路月報顯示，8月政府機關資安聯防情資共5萬6051件，經分析可明確辨識的威脅種類，第1名為入侵攻擊類達47%，主要是已知中繼站網域連線及國外IP攻擊行為；其次為掃描刺探類占23%，主要為外部主機執行掃描探測攻擊；以及政策規則類有15%，主要為單一帳號持續登入失敗。

資安月報指出，近期駭客以請求政府機關業務辦理窗口協助為由，針對特定機關發動社交工程惡意電子郵件攻擊，用夾帶含有個資的壓縮檔附件，誘導使用者開啟後執行惡意程式，行政院國家資通安全會報技術服務中心為此已提供相關防護建議。



資安月報也提醒，近日各機關因應疫情採行遠端或居家辦公，應建構安全的網路資訊傳輸原則，如與機關網路通訊應予加密、不得使用公共場所的網路聯網辦公、禁止任意安裝未經機關核准的軟體、電子檔案原則不得由機關外部直接傳輸至內部等。

資安月報這次也刊載某機關便民服務網站，因未限制上傳附件檔案類型，導致駭客成功上傳網頁型後門程式，所幸機關廠商在檔案上傳的第一時間即發現異常狀況，並通知機關處理，網站維護廠商也已將上傳程式漏洞修補完成，未使駭客有後續利用機會。資安月報因此提醒，規劃網站檔案上傳功能時，應對上傳檔案類型加以限制，上傳的檔案也可透過重新命名或設定唯讀，避免外部直接存取或執行檔案。