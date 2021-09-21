中秋賞月越夜越美麗 全台高溫西部、東南部午後陣雨

（台灣英文新聞／ 生活組 綜合報導）中央氣象局表示，今、明（21、22日）兩天台灣各地多為晴到多雲，紫外線過量，需避免曝曬、小心中暑。午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，東南部地區、恆春半島及西部外島有局部短暫陣雨。

中秋假期全台高溫，星期二北部氣溫在26至34度之間，中部25至34度，南部25至33度，東部25至32度；星期三北部氣溫在26至33度之間，中部25至34度，南部25至34度，東部25至32度，雙北、南投、雲林、嘉義、高雄、屏東以及台東白日有較高降雨機率，請民眾攜帶雨具。

今明兩日全台各地紫外線多過量，21日除高雄市為「高量級」外，全台及外島紫外線皆為「過量級」;22日除雙北地區、桃園及連江縣為「高量級」外，全台紫外線皆為「過量級」，民眾出遊需注意防曬，謹防曬傷與中暑。

因環境偏東南風帶來水氣，東南部及恆春半島雲量增多，有局部短暫陣雨機率；午後雷陣雨殘留雲系晚間將逐漸消散，賞月越夜越美麗。至於東南部地區、恆春半島及馬祖地區，因雲量較多且偶有雨，賞月還需天公作美。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」表示，今日至週四（23日）太平洋高壓影響，白天各地晴朗炎熱，最高溫約在36度左右，應注意防曬、防中暑；午後有對流在山區發展，擴展至部分鄰近平地，近山區活動需注意。

吳德榮指出，中秋夜各地皆有賞月的機率，不致受到雲層太大的干擾。今日各地氣溫：北部24至36度，中部24至35度；南部24至36度，東部23至36度。

最新模式模擬顯示，週五(24日)起至下週一(27日)北台灣受入秋首波微弱東北風影響，迎風面北海岸、東北角雲量增多有局部雨，大台北東側及宜蘭雲量稍增亦有局部短暫降雨的機率；氣溫略降，稍轉涼。背風面無影響，天氣晴朗、白天炎熱，最高氣溫仍達34、35度左右，應注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。