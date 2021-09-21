〈時評〉中國疫苗何處去？

全球的武漢肺炎疫情仍方興未艾，風評不錯的疫苗仍是供不應求的搶手貨，可好歹有WHO「認可」的中國製疫苗（諸如科興疫苗、國藥疫苗）則很抱歉，似乎到處碰壁！

美國、英國、德國，都有自主研發的疫苗。美國與加拿大是兄弟之邦、整個歐洲幾乎都有歐盟的影子，中國製疫苗在這些國家只能閃一邊涼快，有道理也有跡可尋！法國在今年6月9日起實施入境新規，通知上挑明了講，凡是輝瑞-BNT、莫德納、AZ接種第二劑滿2週，嬌生接種一劑滿4週，即可入境免隔離，但特別強調「中國產疫苗尚不在法國認可之列」，更無異給中國產疫苗響亮的一巴掌！

亞洲比較先進的台、日、韓、新等國，除了一向不敢對中國唱反調的新加坡有引進中國製科興疫苗及國藥疫苗供其國民施打，其餘的台、日、韓都不約而同向中國疫苗說不！弔詭的是，新加坡一方面提供中國製疫苗供民眾接種，但該國在統計2019的COVID-19疫苗接種數據時，並未將施打中國疫苗者納入，更別說李顯龍打的是BNT疫苗，不能也不會是科興疫苗或國藥疫苗了！

政治上，跟中國可以你兄我弟、親密到不行的北韓，對事關生命安全的疫苗，卻顯然沒有閒情逸致跟中國疫苗瞎攪和：根據聯合國兒童基金會（UNICEF）說法，北韓的公共衛生部拒收近300萬劑科興疫苗的理由是，全球疫苗供應有限，這些疫苗應先送給其他疫情嚴重的國家，真是，聖誕節還遙遠得很，卻說得比聖誕老公公還仁慈、還有愛心！？

至於世衛計畫9月底配送中國科興、國藥疫苗各5千萬劑給非洲和亞洲為主國家，南非以該等疫苗「不夠成熟」為由帶頭說不！先前已打過科興疫苗的泰國、印尼、柬埔寨，因為疫情不降反升，已宣布將改打AZ或莫德納；馬來西亞宣布現有供應打完後，將停打科興疫苗！

看來，向中國疫苗說不的台灣，能交出亮麗的武漢肺炎防疫成績，背後，不是幸運的巧合，而是有科學根據的！

（作者為新竹教育大學退休副教授）