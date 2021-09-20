APUJAN倫敦時裝周最新發表會　台灣圍棋女神黑嘉嘉吸引「作夢者」探索夢境

時裝品牌APUJAN 最新春夏發表會系列作品「迷宮喧囂」由黑嘉嘉（左起）、林予晞、簡廷芮詮釋，探討身處資訊爆炸的現代人迷失在夢境自我探索的... 時裝品牌APUJAN 最新春夏發表會系列作品「迷宮喧囂」由黑嘉嘉（左起）、林予晞、簡廷芮詮釋，探討身處資訊爆炸的現代人迷失在夢境自我探索的過程。(APUJAN)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)時裝品牌APUJAN 最新春夏發表會系列作品「迷宮喧囂」由林予晞、簡廷芮、 黑嘉嘉詮釋，探討身處資訊爆炸的現代人迷失在夢境自我探索的過程。

APUJAN 再度以數位影像方式， 於倫敦時裝周官方日程發表最新一季春夏時裝作品「迷宮喧囂」（I n the Maze of Noises），延續每一季對架空世界的想像， 繼續訴說另一篇關於夢境與科幻，呼應文學典故的迷幻篇章。9月17日在台北 101 獨一文創舉辦時裝秀首映會， 現場媒體及賓客搶先觀看最新季時裝秀影片。

「迷宮喧囂」（In the Maze of Noises）探討現代資訊過載的生活使人迷失在夢境的迷宮中， 那些遇到的人、事、物，以及自我的探索。 本季時裝秀由三位具有不同風格的演出者：林予晞、簡廷芮、 黑嘉嘉以及凱渥模特兒們一同演繹， 帶有魔幻寫實氛圍與潛藏在校園中的推理情節。

林予晞飾演第一視角的「作夢者」，迷失在夢境的迷宮， 遇見不同類型的角色，嘗試找回離開迷宮的路徑； 連續三季於品牌時裝秀出演的棋士黑嘉嘉，吸引「作夢者」 到夢境裡探索，暗喻著主角內心狀態的映射； 簡廷芮則飾演存於夢中世界的角色，變換多套服裝展現各種面貌。

APUJAN 近年透過與不同品牌跨界合作，激盪出更多不同系列篇章， 品牌創意總監詹朴表示這些養分都將回到一季一次的主線系列中， 訴說更多關於服裝、織品、真實與虛擬之間的故事。 本季時裝秀影片將於臺灣時間 9 月 17 日 20:00 在倫敦時裝周官方平台上線，並會同步登上品牌 Facebook 粉絲專頁、YouTube、Instagram 等社群平台，之後也將陸續登上中華電信 MOD 等串流平台，帶領大家一起進入數位時裝秀的世界。



APUJAN

參考書單

品牌一向以書單作為 Moodboard，本季包含描繪喜歡默默聽人說話的孩子， 參與一場時間冒險的《默默》、冷硬派推理小說《騙子的遊戲》、 想像與真實生活交織的短篇集《夢中見》、 呈現現代校園的溫暖與疏離《聽說桐島退社了》、 講述社群影響生活的 Facebook 創辦人傳記《Facebook：性愛與金錢、 天才與背叛交織的祕辛》、極短篇冒險《綠門》、懸疑迷幻的《 厄舍府的沒落》、邁向非本格推理代表作品《多災小鎮》、 當代魔幻色彩小說《熱帶》，以及家喻戶曉、探尋自我的奇幻經典《 愛麗絲夢遊仙境》 、《綠野仙蹤》等書作為參考書單 。

製作與演出團隊

本次影像團隊仍由《下半場》監製陳寶旭領軍，邀請拍攝《范保德》 、《第 36 個故事》的導演蕭雅全執導，與金馬獎最佳美術王志誠、 知名攝影指導林哲強等人一同打造 APUJAN 的夏日夢境。秀導李立仁（Alan Lee） 與模特兒則與凱渥團隊合作。 時裝秀音樂持續由品牌音樂總監應奇軒（DJ QuestionMark）製作，王群婷與盧思蒨譜曲編寫。 由一把小提琴貫穿整場秀——代表小提琴即是你、我；是秀的觀眾， 也是片中角色——隨著主角穿越到夢境， 曲風從神秘古典樂變成撕裂電子聲響，運用極簡、 高重複性的旋律及電影配樂手法，切換截然不同的樂風， 呼應著平行宇宙與喧囂的概念，展現大維度的音樂類型。

服裝款式與配件

本系列最後從百套服飾中選出三十三套， 運用大量針織技藝與不同類型的緹花布料開發品牌常見的禮服、 雪紡洋裝、針織洋裝、緹花套裝、印花襯衫等各式服裝款式， 搭配結合花藝、書頁、金屬工藝與 3D 列印方式製成的奇幻時裝配件，如暗喻科幻版錫人的立體眼鏡、 恐龍尾巴針織包、獅子輪廓的針織帽飾、 稻草人宴會包、流星與恐龍骨骸的髮飾等， 加上與淨對流合作的主題緹花布料口罩，作為疫情時代的亮點單品。 本季鞋款則與 adidas Originals 合作，以 Superstar 系列作為秀上搭配鞋款。

APUJAN 透過時裝秀展現服裝不同面貌、訴說奇幻想像與時間流逝，在這資訊 交雜、逐漸分不清虛實，與迷惘焦慮共存的世代， 仍能梳理並找到出口。 詹朴也表示雖然無法透過實體秀親睹觀眾的面貌，但因為有很多人的 支持與協助，仍感受到許多溫暖存在。