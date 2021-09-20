APUJAN倫敦時裝周最新發表會　台灣圍棋女神黑嘉嘉吸引「作夢者」探索夢境

時裝品牌APUJAN 最新春夏發表會系列作品「迷宮喧囂」由黑嘉嘉（左起）、林予晞、簡廷芮詮釋，探討身處資訊爆炸的現代人迷失在夢境自我探索的...
時裝品牌APUJAN 最新春夏發表會系列作品「迷宮喧囂」由黑嘉嘉（左起）、林予晞、簡廷芮詮釋，探討身處資訊爆炸的現代人迷失在夢境自我探索的過程。(APUJAN)
(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)時裝品牌APUJAN 最新春夏發表會系列作品「迷宮喧囂」由林予晞、簡廷芮、黑嘉嘉詮釋，探討身處資訊爆炸的現代人迷失在夢境自我探索的過程。
APUJAN 再度以數位影像方式，於倫敦時裝周官方日程發表最新一季春夏時裝作品「迷宮喧囂」（In the Maze of Noises），延續每一季對架空世界的想像，繼續訴說另一篇關於夢境與科幻，呼應文學典故的迷幻篇章。9月17日在台北 101 獨一文創舉辦時裝秀首映會，現場媒體及賓客搶先觀看最新季時裝秀影片。
「迷宮喧囂」（In the Maze of Noises）探討現代資訊過載的生活使人迷失在夢境的迷宮中，那些遇到的人、事、物，以及自我的探索。本季時裝秀由三位具有不同風格的演出者：林予晞、簡廷芮、黑嘉嘉以及凱渥模特兒們一同演繹，帶有魔幻寫實氛圍與潛藏在校園中的推理情節。
林予晞飾演第一視角的「作夢者」，迷失在夢境的迷宮，遇見不同類型的角色，嘗試找回離開迷宮的路徑；連續三季於品牌時裝秀出演的棋士黑嘉嘉，吸引「作夢者」到夢境裡探索，暗喻著主角內心狀態的映射；簡廷芮則飾演存於夢中世界的角色，變換多套服裝展現各種面貌。
APUJAN 近年透過與不同品牌跨界合作，激盪出更多不同系列篇章，品牌創意總監詹朴表示這些養分都將回到一季一次的主線系列中，訴說更多關於服裝、織品、真實與虛擬之間的故事。本季時裝秀影片將於臺灣時間 9 月 17 日 20:00 在倫敦時裝周官方平台上線，並會同步登上品牌 Facebook 粉絲專頁、YouTube、Instagram 等社群平台，之後也將陸續登上中華電信 MOD 等串流平台，帶領大家一起進入數位時裝秀的世界。
APUJAN
參考書單
品牌一向以書單作為 Moodboard，本季包含描繪喜歡默默聽人說話的孩子，參與一場時間冒險的《默默》、冷硬派推理小說《騙子的遊戲》、想像與真實生活交織的短篇集《夢中見》、呈現現代校園的溫暖與疏離《聽說桐島退社了》、講述社群影響生活的 Facebook 創辦人傳記《Facebook：性愛與金錢、天才與背叛交織的祕辛》、極短篇冒險《綠門》、懸疑迷幻的《厄舍府的沒落》、邁向非本格推理代表作品《多災小鎮》、當代魔幻色彩小說《熱帶》，以及家喻戶曉、探尋自我的奇幻經典《愛麗絲夢遊仙境》 、《綠野仙蹤》等書作為參考書單 。
製作與演出團隊
本次影像團隊仍由《下半場》監製陳寶旭領軍，邀請拍攝《范保德》、《第 36 個故事》的導演蕭雅全執導，與金馬獎最佳美術王志誠、知名攝影指導林哲強等人一同打造 APUJAN 的夏日夢境。秀導李立仁（Alan Lee） 與模特兒則與凱渥團隊合作。時裝秀音樂持續由品牌音樂總監應奇軒（DJ QuestionMark）製作，王群婷與盧思蒨譜曲編寫。由一把小提琴貫穿整場秀——代表小提琴即是你、我；是秀的觀眾，也是片中角色——隨著主角穿越到夢境，曲風從神秘古典樂變成撕裂電子聲響，運用極簡、高重複性的旋律及電影配樂手法，切換截然不同的樂風，呼應著平行宇宙與喧囂的概念，展現大維度的音樂類型。
服裝款式與配件
本系列最後從百套服飾中選出三十三套，運用大量針織技藝與不同類型的緹花布料開發品牌常見的禮服、雪紡洋裝、針織洋裝、緹花套裝、印花襯衫等各式服裝款式，搭配結合花藝、書頁、金屬工藝與 3D 列印方式製成的奇幻時裝配件，如暗喻科幻版錫人的立體眼鏡、恐龍尾巴針織包、獅子輪廓的針織帽飾、 稻草人宴會包、流星與恐龍骨骸的髮飾等，加上與淨對流合作的主題緹花布料口罩，作為疫情時代的亮點單品。本季鞋款則與 adidas Originals 合作，以 Superstar 系列作為秀上搭配鞋款。
APUJAN 透過時裝秀展現服裝不同面貌、訴說奇幻想像與時間流逝，在這資訊交雜、逐漸分不清虛實，與迷惘焦慮共存的世代，仍能梳理並找到出口。詹朴也表示雖然無法透過實體秀親睹觀眾的面貌，但因為有很多人的支持與協助，仍感受到許多溫暖存在。