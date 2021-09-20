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為台灣燃燒一生！台獨先驅史明文物館啟用　故居重現珍貴史料採預約制

史明文物館於新莊登場採預約制參觀

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/20 20:01
史明文物館於新莊登場採預約制。(圖/史明基金會)

史明文物館於新莊登場採預約制。(圖/史明基金會)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)台獨先驅史明逝世紀念日於今（20）日在史明文物館開展，展出其生平及重要歷程等史料，展覽於新莊登場採預約制。

史明文物展「獨立革命．百年堅持：史明的想、講、做」於今（20）日史明先生逝世紀念日在史明文物館開展，總統蔡英文、國策顧問陳國欽伉儷、國策顧問陳義丕伉儷、國策顧問何黎星、文化部長李永得、桃園市長鄭文燦、立法委員林昶佐等出席，紀念這位為臺灣燃燒一生的革命家。

文化部表示，為彰顯史明先生推動臺灣民主運動的貢獻，由文化部文化資產局及文化部所屬國立臺灣歷史博物館協助、並與國立政治大學、國家電影及視聽文化中心、國史館、國家發展委員會檔案管理局合作，整理相關史料如手稿、相片、影像與文物，共同完成這個代表臺灣社會運動歷程的展覽，讓更多臺灣人認識史明，並透過史明的史觀思考臺灣、觀照世界。

史明文物館為臺灣獨立運動先驅史明（本名施朝暉）的新莊故居「新莊獨立台灣會」，經財團法人史明教育基金會募資修繕成立。展場保留呈現史明先生會客的客廳、散落各式資料的臥室；閱讀區則展出史明與獨立台灣會等團體發行的《獨立台灣》、《台灣大眾》等雜誌，提供參觀者瀏覽並理解當時臺灣獨立運動的思想與行動軌跡。

展覽展示史明生平介紹、捐款名單文字雲、「新珍味」相關物件、著作及藏書閱覽區、起居室原址重現等，包括史明先生成長階段、早稻田大學的學習歷程、參與各種革命行動，以及流亡到日本開設新珍味餐館等經歷；概述獨立台灣會相關政治案件之文物，以及1993年史明先生返回臺灣後社會參與之珍貴資料。

展覽設計由史明的忘年之交、新銳藝術家張紋瑄統籌規劃，展場處處可感受到史明窮盡一生探索、構築理想的臺灣，更將理念化成積極行動的精神，正如史明先生常說「一心一意為臺灣，老老實實做獨立，一切行動向歷史交待」。

文化部表示，史明先生留下的珍貴文字、影音資料，將持續由史明教育基金會與國立政治大學、國家電影及視聽文化中心等單位合作推動整理、保存、數位化及推廣。透過資料公開、故居再現，讓世代的人都能接觸、學習、思考，延續史明的意志與哲思。

展覽採預約參觀，有意前往參觀者，請洽史明教育基金會：02-23632366，展覽地點：史明文物館（新北市新莊區中平路110巷17號3樓）。
史明
台獨

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