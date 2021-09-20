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星巴克素食又出新品囉！辣肉丸米型麵、無蛋奶麵粉蛋糕、杏仁奶生吐司等 9/22全新上市

在這次的系列中，星巴克首度引進的全植物性杏仁奶，也首次在亞太地區推出「米製奶油」。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/20 17:57
（圖/星巴克）

（圖/星巴克）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）星巴克響應環境友善及永續的理念，近期又推出新的「植物基餐點」系列，其中包含各種鹹食與甜食，大大滿足素食愛好者的味蕾，全系列商品將於9月22日上市。

星巴克植物基餐食系列中，鹹食的品項有蔬食黑胡椒肉排三明治($150)、蔬食辣肉丸米型麵($200)，甜食的品項則為新古典巧克力蛋糕($100)、葡萄乾杏仁奶生吐司($60)，和藍莓果粒貝果($55)。

在這次的系列中，星巴克首度引進的全植物性杏仁奶。星巴克自2019年推出植物燕麥奶替代鮮奶的選項後，使許多消費者逐漸認同環境友善的食材也能非常美味，在今年，星巴克又提供顧客一項新的客製化選擇，也就是杏仁奶，讓顧客可在購買任一含奶飲料時加價20元客製化調製。

由於杏仁奶為新產品，星巴克官方也給出指引，向消費者大力推薦杏仁奶版的「可可瑪奇朵」，喝起來濃郁還有可可核果尾韻，值得嘗試。

除了飲料選項外，星巴克此回秋季檔期新推首款以杏仁奶製成的「葡萄乾杏仁奶生吐司」，堅果香越嚼越香。還有不添加奶、蛋、麵粉，整顆由法國進口的「新古典巧克力蛋糕」，可可碎塊與蔓越莓果乾內餡豐富了口感，溫熱開始風味最佳。

此外，根據媒體報導，星巴克這次也在亞太地區推出「米製奶油」，以作為取代鮮奶油的植物性奶油，消費者可加價15元加入米製奶油，原就含有鮮奶油之產品則是加價5元就能替換。

星巴克素食又出新品囉！辣肉丸米型麵、無蛋奶麵粉蛋糕、杏仁奶生吐司等 9/22全新上市

星巴克素食又出新品囉！辣肉丸米型麵、無蛋奶麵粉蛋糕、杏仁奶生吐司等 9/22全新上市

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蔬食黑胡椒肉排三明治($150)、蔬食辣肉丸米型麵($200)、新古典巧克力蛋糕($100)、葡萄乾杏仁奶生吐司($60)。(圖/星巴克)
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