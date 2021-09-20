10億元既可幫助農民●應可回饋援我友邦

1、台灣中秋節前兩天，9月19日，中國臨時以奇怪的理由，宣布第二天(9月20日)起禁止我國的釋迦與蓮霧輸入中國。

2、台灣與中國都在「世界貿易組織(WTO)」的規則下，進行著平等互惠的國際貿易。台灣的釋迦與蓮霧同步出口至其他國家，而卻只有中國引發此次介殼蟲事件；我國農委會將以WTO會員國身份提出訴訟，同時，農委會說將提出十億元專案經費保障農民權益。

3、地球在現代科技應用下，已經是一個「全球村」格局，人權與自由平等是人類能和平共存的基礎與前提。

4、中國無視國際社會及WTO的規範，對台灣「以商逼政、以商逼統」的戲碼一再上演，極端令台灣人民反感，尤其是台灣年輕的一輩深感厭惡。

5、仍然有些台灣商人，存在心態「卑躬屈膝中國就可以和平共存」。豈不知中國共產黨在意中國14億人中的10億人(70%經濟下階層的農民工)溫飽，因此可以犧牲中國及港澳的高富人口，更可犧牲討厭專制獨裁而難以馴服的台灣二千餘萬人。

6、長居台灣十年的瑞典籍YouTuber盧卡斯（Lukas Engström）表示， 「若你嘗試回報台灣人，你就會陷入一種恩恩相報的無限循環」、「因為台灣人是最懂得知恩圖報和慷慨之人」。

7、蔡英文政府應以人權自由與報恩思維，積極勇於任事，將符合WTO規則與檢疫合規的台灣產品，回饋捐贈給疫情期間伸出援手、贈送疫苗給我國的友邦國家；如此也不至因為將之銷售國內，而打擊其他農產品銷售量、影響其他農民。