艾美獎揭曉！得獎作品王冠、后翼棄兵、泰德拉索你看了沒？

「第73屆黃金時段艾美獎」獲得戲劇類最佳影集、最佳迷你影集，以及喜劇類最佳影集的三大影集。（圖/王冠、后翼棄兵、泰德拉索：錯棚教練趣事多F... 「第73屆黃金時段艾美獎」獲得戲劇類最佳影集、最佳迷你影集，以及喜劇類最佳影集的三大影集。（圖/王冠、后翼棄兵、泰德拉索：錯棚教練趣事多Facebook）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）美國電視界最高獎項艾美獎（Emmy Awards）於今（20日）公布得獎名單，Netflix平台影集包含皇室戲劇「王冠」、西洋棋劇「后翼棄兵」皆有獲獎，而Apple TV的「泰德拉索：錯棚教練趣事多」則拿下最佳喜劇類影集。

串流平台Netflix在本次「第73屆黃金時段艾美獎」中可謂最大贏家，講述英國皇室故事的影集「王冠」（The Crown）包辦戲劇類5個主要獎項，在完整得獎名單中更獲11個獎項。

根據Netflix，王冠推出於2016年，目前已出到第4季，屬於劇情片，講述的是伊莉莎白二世女王統治期間的政治傾軋與浪漫愛情，獲得各國觀眾高分好評，也終於在今年為Netflix在素有電視界奧斯卡之稱的艾美獎頒獎典禮上贏得最大獎。

另外也是由Netflix原創的「后翼棄兵」（The Queen's Gambit），是講述由安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）主演的西洋棋天才少女的故事，在這屆艾美獎中也同樣有11個獎項進帳，包括最佳迷你影集獎。

至於獲得最佳喜劇劇集的「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）則讓Apple TV+從而進入了串流平台的大聯盟。 根據路透社，Netflix 和 Apple TV+ 之前都沒有獲得過艾美獎的最佳喜劇或最佳影集。

「第73屆黃金時段艾美獎」主要獎項得獎名單如下。

戲劇類最佳影集：「王冠」（The Crown）

戲劇類最佳男主角：喬許奧康納（Josh O'Connor）／「王冠」

戲劇類最佳女主角：奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）／「王冠」

戲劇類最佳男配角：托比亞斯蒙席斯（Tobias Menzies）／「王冠」

戲劇類最佳女配角：吉蓮安德森（Gillian Anderson）／「王冠」

喜劇類最佳影集：「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）

喜劇類最佳男主角：傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）／「泰德拉索：錯棚教練趣事多」

喜劇類最佳女主角：珍史瑪特（Jean Smart）／「職業槍手」（Hacks）

喜劇類最佳男配角：布雷特高德斯坦（Brett Goldstein）／「泰德拉索：錯棚教練趣事多」

喜劇類最佳女配角：漢娜沃丁厄姆（Hannah Waddingham）／「泰德拉索：錯棚教練趣事多」

最佳迷你影集：「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）

迷你影集/電影最佳男主角：伊旺麥奎格（Ewan McGregor）／「侯斯頓傳奇」（Halston）

迷你影集/電影最佳女主角：凱特溫絲蕾（Kate Winslet）／「東城奇案」（Mare of Easttown）

迷你影集/電影最佳男配角：伊凡彼得斯（Evan Peters）／「東城奇案」

迷你影集/電影最佳女配角：茱莉安娜妮克遜（Julianne Nicholson）／「東城奇案」