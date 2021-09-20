西班牙度假勝地火山大爆發急撤5千人 岩漿湧現如史詩鉅片

西班牙度假勝地拉帕爾馬島上的火山岩漿噴射到數百米高的空中。(圖/路透社) 西班牙度假勝地拉帕爾馬島上的火山岩漿噴射到數百米高的空中。(圖/路透社)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）西班牙度假勝地拉帕爾馬島上的一座火山於週日（19日）噴發，熔岩噴射到空中後如同河流一般，流向該島上多個村莊的房屋，民眾拍攝到的畫面十分驚險，當地政府亦緊急疏散5000餘人。

拉帕爾馬島（La Palma）屬於西班牙西南方的加那利群島（Canary Island），是一個海洋火山島，也是周邊國家的度假勝地。

在當地週日下午 3 點 15 分左右，一座島上的火山爆發，雖然政府在這之前已先撤離弱勢族群以及農場動物，不過噴發的岩漿在兩個小時之內經由五個裂縫與河流向山坡下流下，政府再度緊急疏散四個村莊，一共5000人受到影響。

根據路透社，從攝影機拍攝的畫面可以看到，火山岩漿噴射到數百米高的空中，並化成炙熱的橘色熔岩河流從山下傾瀉而下，在樹林與農田中流竄，再蔓延到低地，如同史詩鉅片一般壯觀。

路透社表示，雖然無法證實社群媒體上瘋傳的岩漿流入房子等影片，不過受到西班牙電視台 TVE 訪問的民眾表示，「今天火山噴發時，我真的很害怕。或許對記者來說，這是很壯觀的景象，然而對我們（居民）來說，這是一場悲劇。我覺得岩漿可能已經流到一些親戚的房子裡了。」

該受訪民眾也說道，上一次火山噴發時是1971年，當年的她才5歲。如今她再度必須因為安全起見搬遷到別的地方，也感慨道「你永遠無法戰勝火山的爆發。」

根據當地政府，目前有5000人被疏散，到目前為止沒有人員傷亡。

(圖/路透社)