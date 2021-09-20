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台灣二級警戒延長！會展人數放寬未經專家決議　指揮中心稱多為行政考量

會議展覽人數容留上限將放寬但仍需遵守多項防疫措施

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/20 15:01
全國二級警戒延長，會議展覽人數容留上限將放寬(Pexels)

全國二級警戒延長，會議展覽人數容留上限將放寬(Pexels)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)全國二級警戒延長，然而未經專家開會討論，指揮中心決議將放寬會議展覽人數容留上限，指揮官陳時中表示，大部分是行政考量。

中央流行疫情指揮中心19日宣布，全國二級警戒將延至(2021)年9月21日至10月4日。

二級警戒之下，民眾外出都還是要戴口罩，遵守實聯制並保持社交距離，會展宴席等活動室內人數80人，室外300人，不得離桌敬酒、敬茶等社交互動，許多娛樂性場館仍關閉。

另外，展場館及會展主辦單位可配合新的「會議及展覽場館防疫管理措施」規定，辦理各種會議或展覽活動，包含場館相關從業人員進行造冊、6成以上已完成施打第1劑疫苗、從業人員分流上班計畫、採梅花座以及會展場館環境清潔消毒等。

今(20)日中央流行疫情指揮中心例行記者會中有媒體提問，開放會議展覽人數容留上限，為什麼沒有經過專家會議，有專家擔心如果只打了一劑BNT，保護力不到四成，這樣開放有點危險。

指揮官陳時中回應，展場是開放措施的一環，主管單位希望一定的疫苗施打率，並不是當作一個防疫措施，主要還是人流管制跟維持社交距離。

陳時中強調，「我們很多都沒有專家會議，我們大部分都是以行政上面做考量。」

台灣二級警戒延長！會展人數放寬未經專家決議　指揮中心稱多為行政考量
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更新時間 : 2021-09-20 16:30 GMT+08:00

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