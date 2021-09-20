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台灣9/20新增新冠肺炎本土確診2例、4例境外移入、0死

台灣9/20新增新冠肺炎確診6例

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By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/20 14:10
台灣9/20新增新冠肺炎確診6例(圖擷取自直播記者會)

台灣9/20新增新冠肺炎確診6例(圖擷取自直播記者會)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為2例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增2例本土病例中，案16254為20多歲女性，今(2021)年9月19日因出境需求自費採檢，於今日確診；已匡列接觸者21人，均列居家隔離，餘匡列中。案16255為未滿5歲男童，因同住家人確診(案16150)，匡列為居家隔離對象，9月19日進行隔離期滿前採檢，於今日確診；已匡列接觸者1人，列居家隔離。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於未滿5歲至40多歲，分別自柬埔寨(案16252、案16257)、印尼(案16253)、美國(案16256)入境，入境日介於9月7日至9月17日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,154,941例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,137,397例排除)，其中16,147例確診，分別為1,515例境外移入，14,578例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計840例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另11例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
中央流行疫情指揮中心
確診
新冠肺炎

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