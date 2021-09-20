首屆秋天藝術節七大劇團登台　德國《恐怖谷》遠端操作跨國巡迴

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)首屆秋天藝術節由河床劇團、莎士比亞的妹妹們的劇團、德國里米尼紀錄劇團共七大劇團演出，探討博弈、資本主義、網路霸凌等社會議題。

兩廳院推出首屆「秋天藝術節」(ARTQUAKE in Autumn)，以「眾聲平等」為提問期望交織出更多思考與方向，邀請窮劇場、里米尼紀錄劇團(Rimini Protokoll)、莎士比亞的妹妹們的劇團、河床劇團、進港浪製作，以及王世偉、田孝慈、李慈湄、海樂彌．飛達(Helmi Fita)，和法國行為藝術家瑪莉詠．席耶菲(Marion Siéfert)等，將於於國家戲劇院、實驗劇場、雲門劇場及線上平台演出。

藝術總監劉怡汝表示，藝術處處可見，那劇場存在在當代的價值是什麼呢 ? 這是秋天藝術節舉辦最期待探討的意義，無論在社會議題、政治討論還是疫情後的新世界，網路與社群上的討論更為極端，分化了你和我。但人們是需要跟想法不同的人一起共存，相互共融的。

秋天藝術節的核心精神 : 『為明日而行動』(Act of Tomorrow)，就賭博文化、AI科技、政治權力、勞工階級、網路霸凌、群眾運動等七種面向，請觀眾走進劇場，從單純的觀看者，變成討論、創造話語權的角色，甚至成為節目共創的一部份，並推出演前講座及Podcast，每檔演出皆以網路平台Slido彙集想法。



里米尼紀錄劇團



窮劇場《大世界娛樂場Ⅲ：白日白晝》

德國里米尼紀錄劇團新作《恐怖谷》自日本的「恐怖谷理論」出發，劇團為幫助不愛演講的德國作家湯瑪斯．梅勒，以他為原型做了一款人型機器人，複製他的長相、表情、手勢，替代本人進行跨國巡迴。而台灣演出現場將由機器人獨挑大樑，德國技術團隊將進行遠端技術指導。

窮劇場延續《大世界娛樂場》系列，以賭場為背景，看見不同階級的人穿梭於其中的《大世界娛樂場Ⅲ：白日白晝》，導演高俊耀以蒙太奇語彙，將賭桌上的暗黑人性一一展現。

莎士比亞的妹妹們的劇團於2015年首演大受好評的《理查三世》重返舞台，導演王嘉明此次改版《混音理查三世》，舞台上的理查三世僅有一頂帽子、一件衣服和一個拐杖，但在聲音詮釋下，讓除卻外表的理查三世有了靈魂，「透過聲音，讓觀眾得以想像他是一個活生生的人。」



河床劇團

河床劇團導演郭文泰首登國家戲劇院新作《被遺忘的》，探討 1984年台灣284名礦工喪生的事故，郭文泰以如詩的意象描勞動艱苦，以及被資本家剝削的隱喻，他說，「我想談的，其實不只是這群礦工，而是我們從礦工的身上，看見資本主義的壓迫和人類不斷循環的徒勞，以及每一個在困苦環境下的勞動者，對於家庭的責任與愛所做出的犧牲。」

法國劇場導演與行為藝術家瑪莉詠．席耶菲策劃《暗黑珍妮》，演員艾蓮娜．德．羅弘斯(Helena de Laurens)化身為16歲的少女珍妮，以社群平台探討語言暴力。少女珍妮身處於天主教家庭，然而因自己是處女飽受同儕嘲諷，直播成了她的出口，少女珍妮的自述重疊席耶菲的青春生命經驗，該作品將於Instagram、OPENTIX同步直播。

另外，五檔映後座談包含，《大世界娛樂場Ⅲ：白日白晝》由編導高俊耀、聯合編劇馬慧妍及報導者總編輯李雪莉，以「登入博弈之島」為題，探討博弈產業在台灣的現況；《恐怖谷》由簡單哲學實驗室共同創辦人張智皓帶領觀眾思考AI智慧對當今社會的影響；《被遺忘的》則請到視覺藝術家陳界仁與導演郭文泰，從各自作品中對勞動階層的凝視，在面對作品裡已結束的時代，讓觀眾自他者的生命經驗裡，重新觀照自身與當代的情境；《群眾》由主創王世偉與資深媒體人范琪斐，以微觀角度關照群眾運動中的個人聲音與故事。

秋天藝術節將在10月14日至12月5日２登場，9月1日開放兩廳院場館會員預購，9月8日中午12點於「OPENTIX兩廳院文化生活」正式啟售。

以上照片由兩廳院提供