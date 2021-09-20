台南河樂廣場終於有水囉！睽違10個月 中秋連假恢復景觀供水

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台南河樂廣場以景觀水池聞名，卻因為限水政策，自去年11月開始停水，被民眾戲稱「沒水的日子比有水多」，不過台南市府已於中秋連假恢復供水，不過並無開放民眾戲水，僅供欣賞用途。

台南河樂廣場是當地知名景點，許多民眾因廣場內的景觀水池慕名而來，享受在水池邊散步、休憩，甚至在池中戲水的歡快，不過自去年11月起陸續因水荒及配合防疫停止供水，後來又配合防疫警戒規定，一直到今年中秋連假期間才再度恢復供水，讓民眾能再度於夜間欣賞廣場內景觀水池倒映的燈光與美景。

根據中央社，台南市工務局指出，這次中秋節連假期間配合疫情管制鬆綁，市府考量提供民眾中秋賞月散心好去處，決定在不提供民眾戲水的條件下恢復河樂廣場景觀用水。

河樂廣場也呼籲前來休憩的民眾需相關防疫規定，像是僅開放中正路單一入口、採實聯制入場、全程配戴口罩、保持1.5公尺社交距離，同時相關單位也關閉淋浴間，且全區不提供戲水用水。

工務局也會加派人力加強宣導禁止戲水及其他防疫措施，以提供民眾一個可以漫步水池邊、安心賞月的浪漫景點。

台南河樂廣場景觀水池曾開放可供民眾戲水、藝文表演用，不過現因防疫規定，僅可在周邊散步、觀賞。（圖/河樂廣場Facebook）

乾涸無水的河樂廣場。（圖/河樂廣場Facebook）