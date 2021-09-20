馬來貘寶寶「貘花豆」開放見客啦 快到北市動物園捕捉它的超萌身影！

「貘花豆」跟著媽媽到戶外活動場散步，兩人仿佛在講悄悄話。（圖/台北市立動物園） 「貘花豆」跟著媽媽到戶外活動場散步，兩人仿佛在講悄悄話。（圖/台北市立動物園）

（台灣英文新聞 /生活組 綜合報導）台北市立動物園新進成員——馬來貘寶寶「貘花豆」即日起開放見客囉！只要到穿山甲館戶外區走走，就有機會一親超萌「貘花豆」的芳澤。

根據台北市立動物園，新成員馬來貘寶寶「貘花豆」滿40天大了，現在體重從出生時的5.6公斤，已快速成長到21公斤，且健康狀況良好，因此即日起只要有好天氣，「貘花豆」就會跟著媽媽到戶外活動場享受日光浴，不過還是小小孩的「貘花豆」若是玩累了或是肚子餓了，就得回到室內好好休息充電。

為了讓民眾能看到馬來貘幼童專屬的西瓜斑紋隱身「童裝」，動物園方於10日就在開園前先讓「貘莉」與「貘花豆」母女倆到戶外活動場適應環境。動物園指出，第一次要到戶外的「貘花豆」顯得有些緊張，她躲在門後面觀望了許久，才鼓起勇氣跨出第一步。

之後馬來貘母女黨一起在戶外區行走、泡水，讓「貘花豆」對陌生環境的不安全感大大地降低，兩人一起散步好不快樂！「貘花豆」穿著童裝到處探索的模樣也十分可愛。

台北市立動物園表示，「貘花豆」是第5隻在臺北市立動物園內出生的馬來貘寶寶，媽媽「貘莉」雖然是第一次生產，但仍把「貘花豆」照顧得頭好壯壯、活力滿滿，讓「貘花豆」能順利和民眾相見，台北市立動物園也邀請大家來穿山甲館戶外區走走，就有機會巧遇超級無敵可愛的「貘花豆」。

「貘花豆」戶外初體驗，穿著「童裝」的萌樣被捕捉下來。（圖/台北市立動物園）