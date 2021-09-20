Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

馬來貘寶寶「貘花豆」開放見客啦 快到北市動物園捕捉它的超萌身影！

「貘花豆」身穿馬來貘幼童專屬的西瓜斑紋隱身「童裝」，和母親「貘莉」一起探索戶外區，亦步亦趨的模樣萌度爆表。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/20 11:00
「貘花豆」跟著媽媽到戶外活動場散步，兩人仿佛在講悄悄話。（圖/台北市立動物園）

「貘花豆」跟著媽媽到戶外活動場散步，兩人仿佛在講悄悄話。（圖/台北市立動物園）

（台灣英文新聞 /生活組 綜合報導）台北市立動物園新進成員——馬來貘寶寶「貘花豆」即日起開放見客囉！只要到穿山甲館戶外區走走，就有機會一親超萌「貘花豆」的芳澤。

根據台北市立動物園，新成員馬來貘寶寶「貘花豆」滿40天大了，現在體重從出生時的5.6公斤，已快速成長到21公斤，且健康狀況良好，因此即日起只要有好天氣，「貘花豆」就會跟著媽媽到戶外活動場享受日光浴，不過還是小小孩的「貘花豆」若是玩累了或是肚子餓了，就得回到室內好好休息充電。

為了讓民眾能看到馬來貘幼童專屬的西瓜斑紋隱身「童裝」，動物園方於10日就在開園前先讓「貘莉」與「貘花豆」母女倆到戶外活動場適應環境。動物園指出，第一次要到戶外的「貘花豆」顯得有些緊張，她躲在門後面觀望了許久，才鼓起勇氣跨出第一步。

之後馬來貘母女黨一起在戶外區行走、泡水，讓「貘花豆」對陌生環境的不安全感大大地降低，兩人一起散步好不快樂！「貘花豆」穿著童裝到處探索的模樣也十分可愛。

台北市立動物園表示，「貘花豆」是第5隻在臺北市立動物園內出生的馬來貘寶寶，媽媽「貘莉」雖然是第一次生產，但仍把「貘花豆」照顧得頭好壯壯、活力滿滿，讓「貘花豆」能順利和民眾相見，台北市立動物園也邀請大家來穿山甲館戶外區走走，就有機會巧遇超級無敵可愛的「貘花豆」。

馬來貘寶寶「貘花豆」開放見客啦 快到北市動物園捕捉它的超萌身影！

馬來貘寶寶「貘花豆」開放見客啦 快到北市動物園捕捉它的超萌身影！

馬來貘寶寶「貘花豆」開放見客啦 快到北市動物園捕捉它的超萌身影！

馬來貘寶寶「貘花豆」開放見客啦 快到北市動物園捕捉它的超萌身影！

馬來貘寶寶「貘花豆」開放見客啦 快到北市動物園捕捉它的超萌身影！

「貘花豆」戶外初體驗，穿著「童裝」的萌樣被捕捉下來。（圖/台北市立動物園）
馬來貘
貘花豆
台北市立動物園
動物園
貘莉

相關新聞

美動物園猩猩確診！園區多種動物接種新冠疫苗
美動物園猩猩確診！園區多種動物接種新冠疫苗
2021/09/12 14:59
見證台灣近24年穿山甲保育歷程 台北市動物園「穿胖」離世
見證台灣近24年穿山甲保育歷程 台北市動物園「穿胖」離世
2021/09/10 14:18
【最新】台北市立動物園新生馬來貘女娃命名投票　結果出爐!
【最新】台北市立動物園新生馬來貘女娃命名投票　結果出爐!
2021/09/04 13:26
北市動物園再添新成員！貓熊寶寶半張眼 萌樣融化網友
北市動物園再添新成員！貓熊寶寶半張眼 萌樣融化網友
2021/08/27 19:49
台北市防疫再鬆綁　8/26開放公園體健設施　9/1開放打籃球、排球和圖書館自修室
台北市防疫再鬆綁　8/26開放公園體健設施　9/1開放打籃球、排球和圖書館自修室
2021/08/25 19:55

更新時間 : 2021-09-20 11:08 GMT+08:00

最受歡迎

9/16起新北市恢復餐廳內用　中秋連假公有地一律禁止烤肉
9/16起新北市恢復餐廳內用　中秋連假公有地一律禁止烤肉
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
【慎防群聚】陳時中: 9/20後台灣2級警戒「不降級」•擬再鬆綁防疫措施　中秋烤肉規範•由各縣市訂定
【慎防群聚】陳時中: 9/20後台灣2級警戒「不降級」•擬再鬆綁防疫措施　中秋烤肉規範•由各縣市訂定
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
莫德納第二劑來囉！9/17起開放75歲以上長者造冊施打
莫德納第二劑來囉！9/17起開放75歲以上長者造冊施打
台灣9/19新增12例新冠肺炎確診、1死
台灣9/19新增12例新冠肺炎確診、1死
您符合資格嗎？台灣第9輪開打BNT疫苗　高端開放登記第2劑
您符合資格嗎？台灣第9輪開打BNT疫苗　高端開放登記第2劑
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
更新【中秋車流量預估】台灣高公局：秋節連假留意交通管制措施　建議民眾參考「較好行車時段」
更新【中秋車流量預估】台灣高公局：秋節連假留意交通管制措施　建議民眾參考「較好行車時段」