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【中秋連假第3天】北返車潮多易塞 國5行車時間比平日多7倍

高公局預測易壅塞路段為國1北向圓山-大華系統、新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、霧峰系統-霧峰、竹山-中興、國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/20 10:10
高速公路局預估20日國道北返及西向路段易壅塞。（圖/中央社）

高速公路局預估20日國道北返及西向路段易壅塞。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）中秋節連假來到第3天，收假北返車潮明顯，午後預估國道5號行車時間為平日7倍，建議北向用路人盡量上午出發。

根據高公局，目前全國道路況皆大致正常，截止上午8時，交通量為12.0百萬車公里，預估本日交通量為122百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

此外，高公局預測今（20日）易塞車的10處路段、時段，供民眾參考——國1北向圓山-大華系統、新竹系統-竹北南屯-后里西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪大山-香山霧峰系統-霧峰竹山-中興國5北向宜蘭-坪林國6西向舊正-霧峰系統等路段。

另，今日相關疏導措施包括：14-21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、0-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7-19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

為了減少壅塞狀況，假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3台 9 替代國 5台 63 替代國 6；短途部分，建議民眾儘量利用省縣道。


高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

【中秋連假第3天】北返車潮多易塞 國5行車時間比平日多7倍

【中秋連假第3天】北返車潮多易塞 國5行車時間比平日多7倍

9/20預測壅塞路段。(圖/高公局)
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中秋連假

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更新時間 : 2021-09-20 10:25 GMT+08:00

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