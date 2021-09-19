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台灣釋迦蓮霧遭中國禁止輸入 農委會擬推「五倍券挺果農就加碼農遊券」

農委會主委陳吉仲表示將投入10億元專案經費，觀察年初鳳梨外銷中國以外地區之成績，可發現較去年同期增加566%，其中外銷日本增加742%、香港增加514%。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/19 20:44
農委會主委陳吉仲表示，希望民眾拿振興五倍券、農遊券支持台灣農民，因應中國禁止台灣釋迦、蓮霧輸入的衝擊。（圖/中央社）

農委會主委陳吉仲表示，希望民眾拿振興五倍券、農遊券支持台灣農民，因應中國禁止台灣釋迦、蓮霧輸入的衝擊。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中國再度單方面禁止我國輸入農產品，台灣農委會主委陳吉仲今（19日）表示，將研擬透過五倍券、農遊券購買釋迦、蓮霧就有加碼，預計10月推出。

中國以檢出介殼蟲為由，從明（20日）起片面暫停輸入台灣釋迦、蓮霧，為因應銷售衝擊，台灣農委會預計以新台幣10億元專案經費，採取獎勵外銷及擴大內銷等措施，保障農民權益。

根據行政院農業委員會下午針對「中國暫停我國釋迦及蓮霧輸入之因應措施」舉辦之記者會，主委陳吉仲率相關單位向大眾說明，此專案的目標是售出釋迦5000公噸、蓮霧1000公噸。

中央社指出，陳吉仲呼籲民眾將五倍券、農遊券拿來挺果農，未來將推出加碼方案，例如購買釋迦就能得到888元農遊券等，也預計辦理抽獎活動，詳細內容還在研擬，預計10月推出。

由於此專案經費達10億元，民眾勢必對於其成效有高度期望，對此，陳吉仲以鳳梨外銷為例進行說明。他表示，今年3月中國禁止鳳梨輸入後，農委會以10億元加強進行相關內、外銷措施，目前估算已用5.6億元。

進一步檢驗販售成果，以今年1至8月鳳梨外銷量來看，一共2萬8767公噸中，扣除中國共外銷2萬5187公噸，較去年同期增加566%，其中外銷日本增加742%、香港增加514%。

另外，陳吉仲表示，以3至6月鳳梨主產期來看，產地平均價格為每公斤22.1元，也高於前2年；而今年到了8、9月，日本還在搶購台灣的牛奶鳳梨，照這樣來看目前預計明年鳳梨就不會再輸出到中國。
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