台灣疫苗涵蓋率近5成了！至少全台一半人口已接種1劑新冠疫苗

指揮中心最新統計，全台已接種逾1327萬劑疫苗，疫苗人口涵蓋率已達49.59%。（圖/中央社） 指揮中心最新統計，全台已接種逾1327萬劑疫苗，疫苗人口涵蓋率已達49.59%。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心指出，全台已接種逾1327萬劑疫苗，疫苗人口涵蓋率已達49.59%，意味著全台有約一半的人口都解種過至少1劑的新冠肺炎疫苗。

中央社指出，中央流行疫情指揮中心最新統計顯示，昨（18日）共接種10萬5478劑新冠肺炎疫苗，其中以阿斯特捷利康（AZ）疫苗最多，分別為第1劑3.5萬劑、第2劑6.9萬劑，另還有莫德納（Moderna）疫苗400多劑與高端疫苗100多劑。累計全台接種逾1327萬劑疫苗。

就台灣開打新冠肺炎疫苗至今，目前最多人接種的疫苗為AZ疫苗，接著是莫德納，然後高端。而總體的疫苗人口涵蓋率達49.59%，劑次人口比56.63%，意即全台有將近半數人口，已接種至少1劑新冠肺炎疫苗。

即使如此，國內外「突破性感染」的個案仍然層出不窮，即使已經施打過疫苗，還是可能被傳染新冠肺炎。就今日境外移入的11名個案來看，其中有5名就曾接種疫苗者，接種疫苗廠牌分別為俄羅斯衛星-V（Sputnik V）、莫德納、AZ、輝瑞BNT與嬌生（J&J）疫苗。

因此指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心近期的目標之一是提高第2劑疫苗涵蓋率，最近只要有疫苗來，主要都會開放曾接種第1劑疫苗的民眾接種第2劑。