疫情之下兒童肥胖成問題！美國研究發現孩童 BMI 指數翻倍

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國疾病控制與預防中心（CDC）週四（16日）發表的一項研究中指出，兒童的 BMI 指數在 2020 年 3 月至 11 月新冠肺炎流行期間，比起疫情爆發前還高了一倍，意味著兒童肥胖在短時間內成為顯著的問題。

根據CNN，美國疾病控制與預防中心（CDC）週四發表一項關於發病率和死亡率報告的研究，當中比對約 43 萬名 2 歲至 19 歲美國兒童的身體質量指數(BMI)，結果發現在疫情前與疫情後，BMI變化率顯著的增加，且以學齡前兒童及肥胖兒童的增幅最高。

BMI的計算是透過體重(公斤) 除以身高(公尺) 的平方的計算，這份報告指出，之所以兒童的BMI在這段期間前後會產生極大差異，可能是由於疫情期間許多托兒中心和小學關閉，導致兒童無法獲得更健康的食物和更有組織的飲食計畫。

根據這份報告，平均而言兒童的BMI增加了一倍，而肥胖兒童的BMI則高出 5.3 倍，這也表示兒童的體重顯著地增加了。

CDC 指出，在研究期間的八個月內，中度或重度肥胖兒童平均每個月分別增加 0.45 公斤和 0.54 公斤。以這樣的速度來看，半年內這些兒童恐增加2.8公斤和3.5公斤，健康體重的正常人則僅會增加1.2公斤。

面對此問題，CNN建議民眾進行以下活動，減緩兒童在疫情期間持續變胖。首先是增加活動量，即使只是走路或在人行道上畫畫也好。再來是好好地備糧，若家裡充滿健康的食材，減少加工食品數量，將有利於兒童罹患糖尿病和心臟病的風險，也有利於減肥。

最後，是減少手機等電子產品的使用時間。研究指出，過度地看電視將使兒童無法集中注意力和清晰地進行思考，同時增加不良飲食習慣的問題。