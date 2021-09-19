直播中！台灣釋迦蓮霧外銷中國遭擋　農委會稱中方作法不符國際規範

中國將停止輸入台灣釋迦和蓮霧恐造成重大衝擊，農委會將召開記者會說明。 中國將停止輸入台灣釋迦和蓮霧恐造成重大衝擊，農委會將召開記者會說明。 (來源 中央社)

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)中國將停止輸入台灣釋迦和蓮霧恐造成重大衝擊，農委會召開記者會說明。

最近更新 0919 16:30

首次發稿 0919 15:49

綜合媒體報導，繼鳳梨外銷中國受阻後，中國海關總署今(19)天發布通知稱，今年以來多次從台灣輸陸的番荔枝（釋迦）和蓮霧中檢出檢疫性有害生物介殼蟲「大洋臀紋粉蚧」 （Planococcus minor），決定20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國。

農委會統計，台灣的蓮霧、釋迦去年出口中國占比分別高達97%、95%，若停止外銷中國恐造成重大衝擊。

農委會今日下午3時30分將針對「中國暫停我國釋迦及蓮霧輸入之因應措施」召開記者會，主委陳吉仲率說明，保障農民維持收入，用10億專案經費，以外銷來說，從既有釋迦出口國，包含馬來西亞、加拿大、新加坡等，預計釋迦出口五千多公噸，蓮霧１千公噸為目標，會於十月啟動國內外採購鳳梨蓮霧釋迦的平台。

農委會統計，今年1至8月，台灣蓮霧在全球出口量達2335公噸，中國就占2234公噸；釋迦於全球出口量達1萬5485公噸，中國占1萬4673公噸。

陳吉仲回覆，台灣釋迦銷向全世界，但僅有中國提出有介殼蟲並直接終止貿易，中國應提供科學根據，這樣處理完全不符合國際規範，請於9月30日前盡快恢復動植物防禦對話機制解決介殼蟲議題，否則台灣將比照澳洲以台灣為會員國方式報向世界貿易組織(WTO)，以爭端解決機制提出控訴。