荷蘭人全球平均身高最高卻持續變矮中 人口調查曝原因

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）荷蘭是全球人口身高最高的國家，1980年的荷蘭男人平均身高約為183.9公分，女人則為170.7公分，不過調查指出，2001年後出生的男性與女性，分別比1980年各少1公分及1.4公分，調查指出人口結構是造成荷蘭人逐漸變矮的原因。

根據CNN報導，荷蘭人70年以來一直是全球身高最高的第一名，雖然報告指出該國國民的身高正在持續下降，不過目前仍然是世界身高最高國家的衛冕者。根據調查，1980年的荷蘭男人平均身高約為183.9公分，女人則為170.7公分，不過到了2001年後，荷蘭的男性與女性，分別比1980年各少1公分及1.4公分。

為了瞭解為何荷蘭人正在持續變矮，荷蘭統計局、市政衛生服務單位和國家公共衛生研究所等機構分析了逾 70 萬名荷蘭人的身高，其中年齡位在 19 至 60 歲之間，身高數字則為自我回報，最後的結果使用了 19 歲時的平均身高作為基準。

研究人員表示，身高下降的部分原因與來自身高較矮移民的移入有關。 然而，針對父母都在荷蘭出生的人以及四個祖父母都是荷蘭人的人，身高的增長也逐漸趨緩。

根據調查，沒有家族移民史的荷蘭男性並沒有表現出任何身高增長，而同樣沒有家族移民史的荷蘭女性則變矮了。不過整個荷蘭的情況並不統一，荷蘭北部和南部之間存在著巨大差異。 來自林堡省的人身高最矮，而弗里斯蘭省的人則高出 3 到 3.5 公分。

多年來，研究人員一直想找出為什麼荷蘭人這麼高，而研究表明，這可能是因為天擇，以及更高的人生育更多孩子，而傳遞了他們高大的基因。

根據World Data蒐集非傳染性疾病風險因子協會(NCD Risk Factor Collaboration, NCD-RisC)的資料，全世界身高最高的前五名國家為荷蘭、蒙特內哥羅、愛沙尼亞、丹麥，以及波士尼亞與赫塞哥維納，除了荷蘭為西歐國家外，其他都是巴爾幹半島及北歐國家。