台灣金穗獎得獎名單揭曉！林佑恩首部紀錄片《度日》勇奪金穗大獎

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)2021金 穗獎揭曉得獎名單！最高榮譽「金穗大獎」由林佑恩首次導演的紀錄片《度日》獲得。

第43屆金 穗獎頒獎典禮18日下午登場，金馬影帝莫子儀、林柏宏、陳昊森等擔任頒獎嘉賓， 金馬執委會主席李安導演以第6屆金穗獎最佳劇情片得主的身分， 特別錄製影片祝福一代又一代的新銳都能透過金穗獎的「拋磚引玉」 ，進而實現更大的夢想。

金穗獎鼓勵短片創作，總獎金高達540萬， 今年報名數量創下史上新高，共有415部影片報名，66部擠進入 圍名單。本屆新設不分類別的「金穗大獎」，由林佑恩首次導演的紀錄片《度日》獲得。林佑恩1986年出生於台北，畢業於倫敦大學金匠學院，主修攝影與城市文化。

評審盛讚本片排除一切可以煽情的片刻，真正做到冷靜而深刻。 林佑恩表示，「我沒想到紀錄片可以得到金穗大獎。 謝謝每一位幫助過這部片的人，也特別感謝身在雲林的《度日》 受訪者，謝謝你們讓我記錄你們的青春。」

「最佳劇情片」、「最佳導演」由李宜珊執導的《手事業》一舉贏得，楊麗音在片中無論演技、 形象都令人耳目一新也獲「最佳演員」；同樣獲得「 最佳演員」的還有在《貓與蒼蠅》飾演精障賣春女的潘之敏， 她在少量對白及有限篇幅下卻能成功凝聚張力，《貓與蒼蠅》 同時也獲得「評審團特別獎」與「最佳製片」，和《 手事業》一樣連中三獎。

陳韋杰以記錄唐氏症青年的《寍》贏得「最佳紀錄片」， 黃小珊以模型實拍結合電腦動畫的《大冒險鐵路》獲得「 最佳動畫片」，洪瑋伶以柯旗化〈新英文法〉指涉白色恐怖的《K的 房間——關於世界的創造與毀滅》獲得「最佳實驗片」。

吳郁芬以描繪外籍看護為雇主送終的《入世》贏得「 最佳學生劇情片」，林澤豫以《曹大哥的休息站》拿下「 最佳學生紀錄片」，胡鈞荃以3D掃描技法結合華新街與母親緬甸家 鄉的《回流》，贏得「最佳學生實驗片」， 葉信萱連結父女親子關係的《遠火》獲得「最佳學生動畫片」。

本屆「評審團特別獎」也打破類別，除了曹仕翰的《貓與蒼蠅》， 還有劇情片《家族無共識》、實驗片《未來的衝擊》、學生動畫片《奢侈凡夜》、學生紀錄片《 咪咪貓的奇幻之旅》、以及三部學生劇情片《雨水》、《季候風》、《啊朋友，再見！》等八部獲得。

個人表現獎除了導演李宜珊、演員楊麗音和潘之敏，韓修宇以故事簡 單但細節不凡的《女兒牆》獲得「最佳編劇」，陳冠宇以《 未來的衝擊》充滿敘事能力的影像獲得「最佳攝影」，福多瑪更以《 度日》、《女兒牆》、《斌斌》三部短片迥異的配樂獲得「 最佳音樂」，《貓與蒼蠅》 充滿挑戰的場景與各國移工調度則讓陳彥翰獲得「最佳製片」。

今年金穗獎線上影展搶購一空，實體影展銷售也超過七成。 特別規劃的三個會外獎，「影評人推薦獎」 頒給《季候風》、「社群名人推薦獎」頒給《大冒險鐵路》、 結合實體影展與線上影展觀眾共同選出的「觀眾票選獎」則由《 家族無共識》獲得。

金穗影展於9月19日台北光點華山電影館加映本屆得獎作 品，部分得獎加映場次已於線上售票系統開賣。

本屆金穗獎頒獎典禮與台灣大哥大myVideo合作，於myVi deo APP / 官網以及金穗官方臉書粉專、金穗YouTube同步直播。