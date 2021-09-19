快訊！台灣二級警戒延至10/4　關閉場所一次看

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)中央流行疫情指揮中心宣布，二級警戒延至10月4日。

中央流行疫情指揮中心今(19)日表示，考量國內疫情雖趨緩，但仍有零星不明感染源的本土病例，經與相關單位溝通討論及評估後，宣布自今(2021)年9月21日至10月4日維持疫情警戒標準為第二級，並將維持或調整相關管制規定如



指揮中心說明，通案性原則包含，1.除飲食外，外出全程佩戴口罩。2.實聯制、保持社交安全距離。3.營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。

集會活動部分，包含會展、宴席等，人數上限：(1)室內80人，或室內超過80人但容留人數符合室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)(以活動場所之樓地板面積(扣除固定設施設備)除以2.25平方米計算容留人數)。(2)室外300人。(3)不符上列條件者，應提防疫計畫，或依主管機關防疫規定辦理。

另外，會展活動及場館依照經濟部相關防疫指引辦理；餐飲管理及宴席：遵守餐飲防疫指引；宴席不得離桌進行敬酒/茶等社交互動。

指揮中心強調，仍須關閉的場所包含，歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。



(圖/指揮中心)