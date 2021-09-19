台灣9/19新增12例新冠肺炎確診、1死

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增12例COVID-19確定病例，分別為1例本土及11例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。



指揮中心說明，今日新增1例本土病例(案16251)，為60多歲女性，因曾接觸確診者(案16227)，於今(2021)年9月17日由衛生單位安排採檢，於今日確診；衛生單位持續進行疫情調查及防治，接觸者匡列中。



指揮中心表示，今日新增11例境外移入個案，為5例男性、6例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自俄羅斯(案16240)、美國(案16241、案16243)、宏都拉斯(案16242)、新加坡(案16244)、加拿大(案16245)、捷克(案16246)、波蘭(案16247)、緬甸(案16248)、南非(案16249)及柬埔寨(案16250)入境，入境日介於9月5日至9月17日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。



指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案15745)，為本國籍70多歲男性，7月9日於柬埔寨出現發燒及呼吸困難症狀，當日就醫檢查發現有肺炎情形，7月19日於柬埔寨當地住院治療，7月28日搭乘醫療專機抵臺後即送醫治療並採檢，7月29日確診，9月10日死亡。