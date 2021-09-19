熬夜囉！台北白晝之夜首次線上登場　60組藝術家、12組一夜DJ捨不得睡

白晝之夜將於10月2日晚上6點至隔日早上6點舉行(圖/白晝之夜Facebook) 白晝之夜將於10月2日晚上6點至隔日早上6點舉行(圖/白晝之夜Facebook)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 2021台北白晝之夜首次於線上舉行，四大藝術企劃「藝術百草圖」、「台北共創歌」、「白晝夜夜談」和「白晝幻境映」邀請60組藝術家、12組即時互動DJ、6組知識網紅及6組跨世代作家，將於10月2日晚上6點至隔日早上6點登場。

今年白晝之夜由林昆穎出任藝術總監，「藝術百草圖」企劃號召60組包含表演藝術、服裝及舞台設計、光電裝置、攝影錄像、繪畫雕塑等跨界創作者，深入台北市的大街小巷汲取靈感，把對台北的想像化為一紙草圖或是一段影音，彷彿台北的藝術預言。

林昆穎表示，五年以來的白晝，藝術家摩拳擦掌準備作品，台北市府跨局處協調打開城市，觀眾們步行遊走現場讓多元意見能夠共論於一夜，每個作品形成的圍聚和凝視都是交流。在2021年疫情撼動的時刻，讓白晝之夜有機會重新思辨，以晝夜的雙面哲思重組為線上發表，建造屬於台北的三維世界。

由文化媒體VERSE企劃的「台北共創歌」將邀請多位音樂人擔任一夜DJ，整夜線上輪流放歌和直播演出；午夜有知名作詞人上線分享他的雙城觀察，新銳音樂創作者用R&B與嘻哈在捨不得睡的深夜與社會一起脈動，鬼才作曲家與社會觀察家與你一起在台北聲音風景中迎接早安晨之美。

同時，白晝之夜也將收集市民最愛的經典歌曲並由LINE MUSIC集結成「台北城市歌單」與「我的台劇歌單」，活動留意官方網站訊息，即有機會獲得免費體驗序號讓你聽整夜。

500輯以「質青倡議」為主題策劃「白晝夜夜談」，邀請6組不同領域知識網紅與意見領袖從白晝文史、運動、潮流藝術、城市現象等議題切入，陪你通宵線上尬聊一整夜；夜間10點到凌晨2點時段，還有聯合文學邀請6組跨世代作家共聚一室，以接力吃播的方式暢聊生活與文學，熬夜肚子餓了也不要緊，白晝之夜與foodpanda合作推出白晝限定企劃專區，只需一指訂購，就可下訂推播作家私房推薦美食，讓你在螢幕前與心儀作家一起吃宵夜。

紀實影音平台Giloo，在今年台北白晝之夜以「手牽手的朋友」為題號召「白晝幻境映」，播放包含「天橋不見了」等4部經典電影，官方網站已自17日晚上9點起搶先上線，邀請民眾參加前導線上測驗，了解自己屬於哪種白晝觀眾。