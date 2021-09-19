國立台灣美術館草地音樂市集　小小漫畫家系列活動歡慶中秋

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)文化部所屬國立臺灣美術館為歡慶中秋佳節，於18日及19日二天 推出以藝術、音樂及漫畫為元素所規劃之「月來樂美─ 中秋聚國美草地音樂市集」系列活動，包含「藝能空間」揭牌儀式、 「叩叩！歡迎光臨『藝』世界『啟動派對』」、 秋日草地音樂會及圖文創作市集等活動。

國美館長梁永斐表示，國美館多年來致力推動文化友善平權， 積極發展多元文化近用服務及推動友善族群活動。 因此希望透過全新「藝能空間」的啟用及草地音樂市集的舉辦， 期讓藝術能夠不分年齡及族群， 全民大眾皆可藉由國美館提供的藝術友善空間、 服務及活動一起迸發創意。

梁永斐館長出席18日「藝能空間」揭牌儀式表示， 由全民票選出的「藝能空間」為「兒童美術教育領航中心」 一期計畫，也是國美館「國美躍昇〜邁向國際級美術館建構計畫」 的核心內容之一，未來這個空間是屬於大、小朋友、視障、 身障等族群的天堂及園地，讓0歲至120歲的民眾皆可使用。

「月來樂美」系列活動由「藝能空間」揭牌儀式揭開序幕， 邀請國立臺灣交響樂團團長劉玄詠、「藝能空間」命名者許培祿、 聽障插畫設計師王家麒、「110年全國美術展」 版畫金牌獎盧芷苡、國美館策略聯盟學校仁美國小校長張永雄、 仁美國小同學代表鄭欣妮、忠信國小同學代表鄭彥澤等人共同揭牌。

緊接著強尼先生及朵莉兔與小小藝術家們DIY動手作Mr. Art頭飾，一起進入啟動派對，在喚醒沈睡已久的藝能精靈之後， 祝福彼此，約定下次還要來到「藝能空間」 這個想像超能力的自由天地。

草地音樂會邀請國立臺灣交響樂團銅管五重奏及臺灣青年管樂團結合 戶外園區公共藝術《元》及《綠晶典》， 讓民眾沈浸在慵懶的爵士音樂中， 其中臺灣交響樂團銅管五重奏帶來大家耳熟能詳的〈頑皮豹〉 等曲目，臺灣青年管樂團則帶來爵士樂大師Benny Goodman的經典名曲〈What a Wonderful World〉與〈Soul bossanova〉等曲目，讓民眾更零距離的親近藝術， 享受一場浪漫的秋日音樂饗宴，達到藝術生活化、生活藝術化目的。 圖文創作市集，以漫畫元素將市集延伸「漫畫家與插畫家」、「 漫畫家的左右手」、「漫畫家的療癒小物」、「漫畫家的精神糧食」 4區，透過沈浸式體驗，拉近民眾與藝術的距離。

19日的圖文創作市集則特別為小朋友舉辦 限定活動「小小策展人─點點大冒險」及「小小漫畫家─ 與百年爛漫的相遇」，前者透過當期展覽「赫威・托雷玩藝術」 的紅、黃、藍出發，後者以法國創作者的四格童話作品「Conte s au carre」為輔助，邀請大朋友小朋友一起來激發藝術潛能。

為能給予大家一個有趣又安全的活動環境， 活動配合政府的防疫措施，採預約入場制， 為提升民眾參與度，特別透過Line@互動及趣味性， 規劃消費、體驗均能集點、兌換國美文創商品的方式， 歡迎大小朋友前來共度充滿藝術氛圍的中秋佳節。