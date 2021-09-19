台灣中秋連假人潮湧入景點　19日國道8路段恐壅塞

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中秋連假人潮湧入各大景點，高公局預估19日國道8路段恐有壅塞情況。

中秋連假首(18)日，西部國道上午6時就出現車潮，國5在上午5時即出現返鄉及出遊車潮，壅塞路段為國1南向湖口至新竹、國3南向鶯歌系統至龍潭、國3北向新店至木柵、國5南港系統至石碇等路段，截至下午5時，國道交通量為85.9百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里。

高公局說明，中秋連假第二天早上仍會出現南下車潮，國道交通量為120百萬車公里，其中南向交通量可達61百萬車公里，兩者皆約為平日年平均的1.4倍，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。。

高公局預估，國1楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、圓山至大華系統；國3三鶯至關西、烏日至霧峰系統；國5南港系統至坪林、宜蘭至坪林、國6西向舊正至霧峰系統等路段都將會出現車多壅塞狀況。

省道部分將實施交通管制措施，包含台61線鳳鼻路段，台15線72K全天雙向實施竹北新港三街一段路口與西濱路一段路口封閉；台68線全日西向實施南寮端出口匝道封閉；台9線蘇花路廊上午7時至下午1時，實施21噸以上大貨車禁止通行及蘇花改開放大客車通行路肩（緊急空間）。