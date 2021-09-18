台灣網紅「四叉貓」打完高端自費驗抗體惹議　指揮中心22日將討論相關指引

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）禾馨診所替網紅「四叉貓」驗抗體，外界關注北市罰不罰。衛生局長黃世傑今天（18日）表示，禾馨收費是公開確定事實，若未經核定就是違法，等調查完再看是否罰、罰多少。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，媒體提問禾馨診所替網紅「四叉貓」與其他民眾檢驗疫苗接種後的抗體生成一事。

衛生局長黃世傑表示，抗原快篩、PCR、抗體檢測等都要報中央指揮中心同意，禾馨診所在抗原方面獲核准，6月9日也有報衛生局要驗抗體檢測，但抗體檢測當初沒有相關規範，所以不能做。

黃世傑指出，若要罰「未經核准就驗抗體」，是依據傳染病防治法，但中央未明確回覆是哪一條；若是罰「未核准就向民眾收費」則是依據醫療法第21、22條，處診所新台幣5至25萬。

黃世傑說，禾馨收費是一個公開確定的事實，若沒有經過衛生局收費委員會核准，就是違法。醫事科承諾一週內交出調查報告，禾馨也同意24日書面回答，屆時市府會做事實認定，再判定是否開罰與金額。

針對網紅四叉貓自費驗抗體惹議，指揮中心今天說，22日開會討論相關指引，包括收費標準、檢驗方法，檢驗單位也應說明抗體是染疫還是疫苗所致，但不會以此做為第3劑依據。

中央社報導，網紅「四叉貓」劉宇席在接種高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗15天後，前往北市禾馨診所進行檢驗抗體，自稱「有產生抗體但數值偏低」，也引起其他民眾仿效惹議，傳有違法之嫌。

「四叉貓」臉書粉專９月１６日就有另一名網友留言說：

【打完高端21天後驗抗體的結果】 出於好奇性質（？）我也去驗抗體了！ 施打日期：8/24 檢驗日期：9/14 差不多21天 四叉貓35 我4861 所以我這樣是幾叉貓 總之現在確定打的不是生理食鹽水，我身體有在產抗體（總不會是確診吧，沒，被盜） 打第二劑應該是9/25之後 考試時間是10/24 所以考試的時候我理論上會取得打兩劑之後一個月的保護力，應該相對完整？ 到時候我還會再驗一次抗體看看會是怎樣的結果

中央流行疫情指揮中心昨（１７日）表示，目前未開放一般民眾自費驗疫苗抗體，醫療院所要做自費檢驗，須先向地方衛生局申請核准。不過，禾馨診所營運長林思宏自稱已報備檢驗抗體，但北市又說疾管署尚未制定規範。

指揮中心指揮官陳時中今天（１８日）下午在記者會中表示，這些都是醫療法的規定，已執行數十年，執行層面是由地方衛生局釐清，目前僅開放12家可進行公費抗體檢驗，至於自費相關疑慮，指揮中心醫療應變組將於22日召開會議，針對抗體檢驗相關指引。

陳時中指出，自費檢驗抗體只要符合規定，指揮中心都不反對，但醫療法規定民眾還是要根據指引，了解做完檢驗後要注意哪些事情，例如檢驗陽性的抗體到底是疫苗產生的，還是染疫導致的抗體，希望訂定指引提供民眾參考。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，指引將訂定收費標準、標準檢驗方法，並要求執行檢驗的單位說明驗出的抗體代表哪些意義，萬一是染疫造成的陽性，是否要進一步通報等，都有待進一步討論。

外界也好奇，未來是否以自費抗體檢驗結果，做為追加施打第3劑疫苗依據。陳時中說，自費抗體檢驗結果很難做為第3劑疫苗參考依據，目前國內已持續展開實驗及監測計畫，會根據國外經驗、專家意見做為是否追加第3劑疫苗的參考。

台灣網紅「四叉貓」打完高端自費驗抗體惹議 指揮中心22日將開會討論相關指引